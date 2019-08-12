"Это экспансия": эстонские политики о новой российской базе

Новую российскую базу в Финском заливе в Эстонии посчитали экспансией

Эстонские политики считают, что оборудованный на острове Гогланд вертодром не представляет опасности для республики. Однако они уверены, что российская сторона таким образом укрепляет свое военное влияние у своих границ. Этот шаг, подчеркивают в Таллине, является сигналом как для республики, так и для Финляндии.

Для Эстонии не представляет опасности оборудование российскими военными вертодрома на острове Гогланд в Финском заливе, заявил министр обороны республики Юри Луйк.

"Я бы сказал так: ничего особенного там не происходит, и никакой причины для того, чтобы быть очень взволнованными, у нас нет", - сказал он в комментарии телеканалу ETV.

Куда более опасными для Эстонии, по мнению главы оборонного ведомства, являются сухопутные войска, дислоцированные в Псковской и Ленинградской областях. "Мы там не говорим о паре вертолетов. Мы говорим о ста вертолетах, может даже больше", - подчеркнул Юри Луйк.

То, что вертолетная база, оборудованная для нужд Вооруженных сил России в 55 км от эстонского побережья, не угрожает республике, считает также и депутат Рийгикогу, отставной генерал Антс Лаанеотс. По его мнению, вертолеты не являются средством нападения и их можно "легко уничтожить при необходимости". "Намного опаснее бомбардировщики или истребители-бомбардировщики, иными словами, боевая авиация", - пояснил политик в интервью изданию ERR.

Тем не менее Лаанеотс пообещал, что и Эстони и Финляндия будут следить за тем, какие именно вертолеты будут базироваться на Гогланде и для каких целей они будут использоваться. Отставной генерал отметил, что создание вертодрома показывает стремление российского президента Владимира Путина укрепить свое военное влияние у границ России.

"Похоже, что Путин теперь пытается усилить свое присутствие в Финском заливе. Я думаю, что это сигнал Финляндии, но и нам тоже. Это еще раз показывает, что у Путина есть экспансионистские намерения", - приводит издание слова депутата, который добавил, что таким образом лидер России "пытается показывать свой единственный козырь - армию".

При этом Лаанеотс уверен, что Гогланд стратегически важен для России, так как является так называемым "замком в Финском заливе, который закрывает враждебным силам проход к Кронштадту и нынешнему Петербургу".

Тремя днями ранее, 7 августа, пресс-служба Западного военного округа опубликовала информацию о том, что во время учений "военнослужащие инженерно-аэродромной службы Ленинградской армии ВВС и ПВО оборудовали вертодром на острове Гогланд в Финском заливе".

Таким образом при помощи вертолета Ми-26 из Санкт-Петербурга был доставлен комплект металлических аэродромных плит, а также необходимая специальная техника. Сами же работы по обустройству вертолетной базы были завершены в кратчайшее время.

"Созданный на острове Гогланд вертодром включает 5 вертолетных площадок и необходимую инфраструктуру: командно-диспетчерский пункт, метеостанцию, топливо-заправочный комплекс, пункт технического обслуживания, специальное освещение", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что вертодром может принимать все виды транспортных и боевых вертолетов, которые находятся на вооружении Западного военного округа. Кроме того, уже были проведены испытательные посадки и взлеты с новой вертолетной базы. Как уточнили ТАСС в пресс-службе округа, объект планируется использовать на постоянной основе.

О том, что Россия стремится расширить сферу влияния в Европе, говорил ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг. "Я думаю, что цель России в том, чтобы восстановить систему, где есть сферы влияния, где большие страны, как Россия, могут решать, что делать или не делать их соседям", - утверждал генсек альянса, в который с 2004 года входит Эстония.

Столтенберг уверен, что "это очень опасно", так как маленькие страны не будут "по-настоящему независимы". "Такая система неоднократно приводила к войнам в Европе", - считает генсек НАТО.

Между тем Россия неоднократно заявляла, что НАТО ведет беспрецедентную активность у ее западных границ. При этом альянс наращивает свои силы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва в свою очередь не раз говорила об обеспокоенности увеличением военной мощи в Европе.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. В то же время российская сторона неоднократно предупреждала, что будет реагировать соразмерно на агрессивные шаги со стороны НАТО.

Ангелина Мильченко