Войти
12.08.2019
Газета.ru

"Это экспансия": эстонские политики о новой российской базе

764
0
0

Новую российскую базу в Финском заливе в Эстонии посчитали экспансией

Эстонские политики считают, что оборудованный на острове Гогланд вертодром не представляет опасности для республики. Однако они уверены, что российская сторона таким образом укрепляет свое военное влияние у своих границ. Этот шаг, подчеркивают в Таллине, является сигналом как для республики, так и для Финляндии.

Для Эстонии не представляет опасности оборудование российскими военными вертодрома на острове Гогланд в Финском заливе, заявил министр обороны республики Юри Луйк.

"Я бы сказал так: ничего особенного там не происходит, и никакой причины для того, чтобы быть очень взволнованными, у нас нет", - сказал он в комментарии телеканалу ETV.

Куда более опасными для Эстонии, по мнению главы оборонного ведомства, являются сухопутные войска, дислоцированные в Псковской и Ленинградской областях. "Мы там не говорим о паре вертолетов. Мы говорим о ста вертолетах, может даже больше", - подчеркнул Юри Луйк.

То, что вертолетная база, оборудованная для нужд Вооруженных сил России в 55 км от эстонского побережья, не угрожает республике, считает также и депутат Рийгикогу, отставной генерал Антс Лаанеотс. По его мнению, вертолеты не являются средством нападения и их можно "легко уничтожить при необходимости". "Намного опаснее бомбардировщики или истребители-бомбардировщики, иными словами, боевая авиация", - пояснил политик в интервью изданию ERR.

Тем не менее Лаанеотс пообещал, что и Эстони и Финляндия будут следить за тем, какие именно вертолеты будут базироваться на Гогланде и для каких целей они будут использоваться. Отставной генерал отметил, что создание вертодрома показывает стремление российского президента Владимира Путина укрепить свое военное влияние у границ России.

"Похоже, что Путин теперь пытается усилить свое присутствие в Финском заливе. Я думаю, что это сигнал Финляндии, но и нам тоже. Это еще раз показывает, что у Путина есть экспансионистские намерения", - приводит издание слова депутата, который добавил, что таким образом лидер России "пытается показывать свой единственный козырь - армию".

При этом Лаанеотс уверен, что Гогланд стратегически важен для России, так как является так называемым "замком в Финском заливе, который закрывает враждебным силам проход к Кронштадту и нынешнему Петербургу".

Тремя днями ранее, 7 августа, пресс-служба Западного военного округа опубликовала информацию о том, что во время учений "военнослужащие инженерно-аэродромной службы Ленинградской армии ВВС и ПВО оборудовали вертодром на острове Гогланд в Финском заливе".

Таким образом при помощи вертолета Ми-26 из Санкт-Петербурга был доставлен комплект металлических аэродромных плит, а также необходимая специальная техника. Сами же работы по обустройству вертолетной базы были завершены в кратчайшее время.

"Созданный на острове Гогланд вертодром включает 5 вертолетных площадок и необходимую инфраструктуру: командно-диспетчерский пункт, метеостанцию, топливо-заправочный комплекс, пункт технического обслуживания, специальное освещение", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что вертодром может принимать все виды транспортных и боевых вертолетов, которые находятся на вооружении Западного военного округа. Кроме того, уже были проведены испытательные посадки и взлеты с новой вертолетной базы. Как уточнили ТАСС в пресс-службе округа, объект планируется использовать на постоянной основе.

О том, что Россия стремится расширить сферу влияния в Европе, говорил ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг. "Я думаю, что цель России в том, чтобы восстановить систему, где есть сферы влияния, где большие страны, как Россия, могут решать, что делать или не делать их соседям", - утверждал генсек альянса, в который с 2004 года входит Эстония.

Столтенберг уверен, что "это очень опасно", так как маленькие страны не будут "по-настоящему независимы". "Такая система неоднократно приводила к войнам в Европе", - считает генсек НАТО.

Между тем Россия неоднократно заявляла, что НАТО ведет беспрецедентную активность у ее западных границ. При этом альянс наращивает свои силы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва в свою очередь не раз говорила об обеспокоенности увеличением военной мощи в Европе.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. В то же время российская сторона неоднократно предупреждала, что будет реагировать соразмерно на агрессивные шаги со стороны НАТО.


Ангелина Мильченко

Права на данный материал принадлежат Газета.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Финляндия
Эстония
Продукция
Ми-26
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Военные учения
Похожие новости
15.09.2017
Стратегическое запугивание (IR, Латвия)
29.03.2017
Россия против НАТО (iDNES.cz, Чехия)
06.07.2016
50 российских офицеров флота уволены после аварии с подлодкой (ABC Nyheter, Норвегия)
07.08.2015
Холодное лето 2015-го ("Спектр.lv", Латвия)
21.04.2014
Арктика – зона конфронтации
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.08 20:13
  • 29
После взрыва на полигоне в Северодвинске зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона
  • 12.08 18:30
  • 1
Пакистан не исключает силового решения ситуации вокруг Кашмира
  • 12.08 18:18
  • 111
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 12.08 18:10
  • 1
"Калашников" представил электромобиль-такси
  • 12.08 17:42
  • 1
В России создадут Ил-96 с двумя двигателями
  • 12.08 17:22
  • 3
Атака климатическим оружием: депутат Госдумы назвал причину пожаров
  • 12.08 17:11
  • 3
Хуаньцю шибао (Китай): как китайские эксперты оценили первый полет улучшенной версии беспилотника шестого поколения
  • 12.08 17:11
  • 1
Названы победители индивидуальной гонки "Танкового биатлона"
  • 12.08 17:06
  • 1
Закономерная победа монгольских военных – конный марафон в рамках "Армия- 2019"
  • 12.08 16:53
  • 3
СССР – СНГ – Российская Федерация: становление новых вооруженных сил
  • 12.08 16:45
  • 74
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 12.08 16:26
  • 39
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
  • 12.08 15:51
  • 4
Стала известна зарплата космонавтов в России
  • 12.08 15:48
  • 1
В США оценили шансы истребителя F-22 против Су-57
  • 12.08 12:45
  • 57
На закупку авиационных ракет С-8КОМ выделено почти 10 млрд рублей