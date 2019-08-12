Запад доказал свою неспособность держать слово

Столтенберг снова повторил, что альянс ничего не обещал Москве в обмен на объединение Германии

В ходе своего недавнего визита в Австралию Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 7 августа выступил перед сотрудниками Института международной политики им. Лоуи. На встрече присутствовали и представители австралийских СМИ.

Генсек кратко рассказал о современных проблемах международной безопасности и необходимости защиты демократии во всех концах света. Он почеркнул, что сегодня ситуация в мире усложняется, а различные страны все активнее спорят друг с другом. "Касается ли это конкуренции великих держав, мирового терроризма или угроз в киберпространстве, мы всегда становимся более сильными и защищёнными, когда работаем вместе", - объявил Столтенберг.

В ответ на вопрос журналистки газет "Сиднейский утренний вестник" (Sydney Morning Herald) и "Век" (Age) Деборы Сноу (Deborah Snow) об обещании НАТО, данном руководству СССР после окончания "холодной войны", не принимать в альянс прибалтийские страны и не продвигаться в восточном направлении, глава блока заявил, что такого обещания просто не было. Подобные гарантии Кремлю, подчеркнул начальник НАТО, не могли дать и США, ни какие-то другие члены Союза, поскольку это является нарушением суверенитета входящих в него стран. По словам Столтенберга, если бы НАТО хотело дать такое обещание, то странам-участницам нужно было бы собраться вместе и утвердить его.

Чуть более двух лет назад пресс-служба НАТО на своем сайте опубликовала официальное "опровержение" всех заявлений Москвы о том, что в 1990 году НАТО клятвенно обещало первому и последнему президенту СССР Михаилу Горбачёву, в случае вывода Советских войск из Германии, не сделать ни шага на Восток. Но Запад моментально забыл свои клятвы начал шаг за шагом поглощать бывшие страны Варшавского договора, строить на их территории свои базы и учить их воевать с Россией. В заявлении говорилось: "Российские официальные лица утверждают, что представители США и Германии обещали в 1990 году не расширять НАТО в Центральной и Восточной Европе, не строить военную инфраструктуру у российских границ или размещать там войска на постоянной основе. Такого обещания никогда не было, и подтвердить российские заявления не представляется возможным".

Политики США и Западной Европы многократно выступали с отрицанием того, что их предшественники вообще давали Москве какие-то обещания по данному поводу, заявляя, что это "российская ложь и пропаганда". Так, например, бывший посол США в России Майкл Макфол в интервью эстонской газете Postimees заявил, что не было никаких обещаний Запада о сохранении НАТО в своих границах. "Это утверждение - полный вымысел. Мой опыт общения с российскими дипломатами таков, что русские хотят абсолютно все зафиксировать", - заявил дипломат.

Накануне Саммита НАТО в Варшаве (8—9 июля 2016 года) газета "Комсомольская правда" опубликовало статью под заголовком "НАТО врёт, что не давало Москве гарантий не идти на Восток", в которой были приведены документальные подтверждения заверений лидеров стран альянса. Газета ссылается на слова министра иностранных дел ФРГ Ганса-Дитриха Геншера, сказанные 31 января 1990 во время выступления на одном из немецких телеканалов и зафиксированные на видеозаписи. Министр тогда сказал о договоренности с руководством СССР о том, что "территория НАТО не будет расширяться на Восток". "Это, кстати говоря, касается не только ГДР, которую мы не хотим просто так захватить. Расширения НАТО не будет вообще нигде!", - объявил глава немецких дипломатов.

В публикации КП указывается, что пресс-служба НАТО, доказывающая отсутствие каких-либо подтверждений прозвучавших обещаний, может открыть архив своего же официального сайта и обнаружить стенограмму выступления в Брюсселе Генсека блока Манфреда Вёрнера от 17 мая 1990 года, который сказал: "Сам факт, что мы готовы не размещать войска НАТО за территорией ФРГ дает Советскому Союзу прямые гарантии безопасности".

Газета приводит и другие задокументированные свидетельства выступлений западных политиков. Накануне Варшавского саммита журналисты американской газеты Los Angeles Times отыскали в архивах рукописные записи Госсекретаря США Джеймса Бейкера, сделанные им во время переговоров с Горбачёвым в 1990 году, который написал: "Сфера полномочий НАТО ни на дюйм не продвинется на Восток". Газета ссылается и на книгу специального советника Госсекретаря США по постсоветскому пространству Строуба Тэлботта и американского политолога Майкла Бешлосса "Измена в Кремле. Протоколы тайных соглашений Горбачева c американцами", в которой приводятся слова бывшего в те времена главой Пентагона Роберта Макнамары: "Соединенные Штаты обязались никогда не расширять НАТО на восток, если Москва согласится на объединение Германии".

В середине июня 2017 года Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну в фильме "Интервью с Путиным" сказал: "Когда решался вопрос об объединении Германии и последующем выводе советских войск из Восточной Европы, тогда и официальные лица в Соединенных Штатах, и генеральный секретарь НАТО говорили, что в одном Советский Союз может быть уверен - что восточная граница НАТО не будет отодвинута дальше, чем восточная граница Германской Демократической Республики". На вопрос, было ли нарушено данное обещание, Путин подчеркнул, что "это не было зафиксировано на бумаге". "Это была прямая ошибка, но уже со стороны Горбачева. В политике все нужно фиксировать, хотя и фиксированные вещи часто нарушаются, а он просто поговорил и решил, что все на этом закончено. Это не так", - с усмешкой добавил президент РФ.

На фоне всей этой словесной эквилибристики политиков Запада и последнего ораторского экзерсиса Столтенберга нельзя не вспомнить изречение великого Авиценны: "Как от слепцов скрыт солнца свет, так для глупцов дороги к правде нет".

Владимир Иванов

Обозреватель "Независимого военного обозрения"