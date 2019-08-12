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12.08.2019
Военное обозрение

Пакистан не исключает силового решения ситуации вокруг Кашмира

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Пакистан будет придерживаться дипломатических методов решения ситуации, сложившейся вокруг спорного с Индией региона Кашмир, но не исключает применения военной силы в случае эскалации конфликта со стороны Индии. Об этом РИА Новости заявил посол Пакистана в России Кази Халилулла.

Источник изображения: topwar.ru

Как заявил Халилулла, индийское правительство упразднило штат Джамму и Кашмир, создав вместо него две союзные территории, тем самым сильно урезав права региона с преимущественно мусульманским населением. Соседний Пакистан, традиционно поддерживающий население Кашмира, выступил решительно против этого решения, действуя пока только дипломатическими методами.

Исламабад понизил уровень дипломатических отношений с Индией, приостановил торговлю, железнодорожное сообщение и еще ряд двухсторонних соглашений. При этом заявляется, что Пакистан не исключает силовых методов воздействия на Нью-Дели, в случае эскалации конфликта а Кашмире.

В феврале Индия совершила акт агрессии против Пакистана. Они нарушили наше воздушное пространство.(...) Когда дело касается нашей национальной безопасности, у нас есть решимость и есть возможности защищаться. В нынешней ситуации мы заявили то же самое. Мы ответим на любой акт агрессии со стороны Индии или любую авантюру со стороны Индии

- заявил посол Пакистана в России.

В свою очередь, Китай призвал Индию и Пакистан решить конфликт мирным, дипломатическим путем, но при этом заявил о поддержке Исламабада.

Китай продолжил поддерживать Пакистан в защите его законных права и интересов, а также справедливого отношения для Пакистана на Международной арене

- заявил глава МИД КНР Ван И.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Пакистан
Россия
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1 комментарий
№1
12.08.2019 18:30
А где ШОС??
+1
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