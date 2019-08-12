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12.08.2019
Интерфакс-АВН

Экологи запрашивают власти РФ о причинах происшедшего на полигоне под Архангельском

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Радиационный контроль
Радиационный контроль.
Источник изображения: © Сергей Коньков/ТАСС

Москва. 10 августа. ИНТЕРФАКС - Гринпис России обратился в Роспотребнадзор и Росгидромет с просьбой установить причину повышения радиационного фона в районе Неноксы Архангельской области, где при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв на полигоне.

"Мы направили запросы в Роспотребнадзор, в Росгидромет, также находимся на связи с Норвежским директоратом по радиационной защите. Пока картина так и остаётся неясная, что там произошло", - заявил "Интерфаксу" руководитель проектов энергетического отдела Гринпис России Рашид Алимов.

Он уточнил, что необходимо установить причину повышения радиационного фона, узнать, до каких значений поднимался радиационный фон в месте выброса, и какие радионуклиды были выброшены в воздух, есть ли угроза для здоровья людей, проведена ли оценка внутреннего и внешнего облучения жителей, в том числе в селе Ненокса.

Минобороны РФ сообщило 8 августа, что на полигоне в Архангельской области произошел взрыв реактивной двигательной установки. "Никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме", - сообщили в военном ведомстве.

"Трагедия произошла в период работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке", - сообщили в субботу в "Росатоме".

Источники сообщали "Интерфаксу", что инцидент произошел в Ненокском административном округе, где расположен государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ России (поселок Сопка). Ненокса - село в 40 км от Северодвинска.

В субботу "Росатом" сообщил, что в результате трагедии пять сотрудников корпорации погибли, трое пострадали.

Кроме того, в результате трагедии погибли двое представителей Минобороны РФ. Как сообщалось, еще трое военнослужащих получили ранения.

Пострадавшие в результате взрыва на полигоне в Архангельской области направлены в Москву, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

Район Двинского залива Белого моря, вблизи которого в четверг произошел взрыв на военном полигоне, закрывается для свободного плавания на месяц, сообщил "Интерфаксу" 8 августа заместитель капитана морского порта "Архангельск" Сергей Козуб.

Пресс-служба администрации Северодвинска в четверг сообщала, что с 11.50 до 12.20 мск 8 августа в городе было "обнаружено повышение радиационного фона до двух микрозивертов в час. Установленная норма аварийного реагирования - от 0,6 микрозивертов".

В четверг вечером губернатор Архангельской области Игорь Орлов сообщил "Интерфаксу", что в регионе не зафиксировано превышения уровня радиационного фона после взрыва на военном полигоне. "Замеры параметров окружающей среды подтверждают фоновый режим. Никаких отклонений нет. Это подтверждено всеми службами, всеми системами контроля", - сказал он.

В пятницу власти заявляли, что радиационный фон в Архангельской области в норме.

Радиоизотопные источники энергии - устройства использующие энергию, выделяющуюся при радиоактивном распаде, для нагрева теплоносителя или преобразующие её в электроэнергию.

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