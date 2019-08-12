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12.08.2019
Интерфакс-АВН

Украинские военные прибыли в Германию на учения

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Солдаты ВСУ во время учений во Львовский области
Солдаты ВСУ во время учений во Львовский области.
Источник изображения: © flickr.com, Ministry of Defense of Ukraine / Володимир Скоростецький

Киев. 10 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Сводное подразделение Вооруженных сил Украины прибыло на базу многонационального межвидового центра по поддержке боеготовности (Joint Multinational Readiness Center - JMRCЮ) в городе Хоенфельс (Германия), где начинаются многонациональные учения Combined Resolve-12.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Украины, в многонациональных учениях Combined Resolve-12, которые продлятся в Баварии до 27 августа, участвуют более 5 тыс военнослужащих из 21 страны.. Сейчас идет подготовительный этап.

В этом году представители ВСУ примут участие в учениях в составе основных многонациональных сил BLUFOR, в обозначении сил противника OPFOR, а также в штабах батальона, бригады и дивизии.

Кроме того, украинская группа наблюдателей и инструкторов уже традиционно во время многонациональных учений будет оценивать действия подразделений по натовским стандартам.

В состав сил BLUFOR войдет механизированная рота 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" на БМП. Перед командировкой за границу, это подразделение "холодноярцев" вернулся из района проведения операции в Донбассе.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Германия
Украина
Проекты
Военные учения
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