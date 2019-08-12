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12.08.2019
Интерфакс-АВН

КНДР могла испытать баллистические ракеты малой дальности, утверждают в Сеуле

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Трансляция новостей в Сеуле о новом ракетном пуске КНДР. 29 ноября 2017
Трансляция новостей в Сеуле о новом ракетном пуске КНДР. 29 ноября 2017.
Источник изображения: © REUTERS / Kim Hong-J

Токио. 10 августа. ИНТЕРФАКС - Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи считает, что КНДР утром в субботу вновь испытала две баллистические ракеты малого радиуса действия, сообщает агентство "Ренхап".

"Мы считаем вероятность, что ракеты были вновь запущены, большой, поскольку КНДР этим летом проводит испытания, а Южная Корея и США проводят совместные учения", - приводит агентство выдержки из заявления комитета.

"Мы внимательно следим за ситуацией", - отмечается в документе.

Южнокорейские военные полагают, что две ракеты были выпущены рано утром в северокорейском городе Хамхын.

Ранее в КНДР заявили, что 6 августа испытали тактические управляемые ракеты нового типа. В Пхеньяне отметили, что запуск является "адекватным предупреждением совместным военным учениям, проводимым в настоящее время властями США и Южной Кореи".

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
КНДР
США
Южная Корея
Япония
Проекты
Военные учения
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