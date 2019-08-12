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12.08.2019
Интерфакс-АВН

Украина и Турция создали совместное предприятие в сфере высокоточного оружия

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Флаги Турции и Украины
Флаги Турции и Украины.
Источник изображения: en.trend.az

Киев. 10 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Госкомпания "Укрспецэкспорт", входящая в состав "Укроборонпрома", и турецкая компания Baykar Defence, которая является одним из производителей беспилотников, создали совместное предприятие в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий, сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Главная задача совместного предприятия - объединить мощности оборонных комплексов двух стран для серийного производства новых образцов современного вооружения для собственных армий. Это позволит отойти от классических контрактов по купле-продаже вооружений, к принципиально новому уровню сотрудничества - синергии оборонных технологий и сочетанию передовых разработок Турции и Украины, говорится в сообщении СНБО.

Одним из первых проектов совместного предприятия станет разработка беспилотного летательного аппарата нового поколения. Этот дрон сможет вести детальную разведку с высоких эшелонов полета, часами находиться в воздухе, развивать значительную крейсерскую скорость и наносить удары широким спектром высокоточного вооружения, отмечает СНБО.

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  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Украина
Компании
Укроборонпром
Укрспецэкспорт
Проекты
БПЛА
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