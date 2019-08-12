Десять самолетов Су-30СМ и Су-24 провели практические ракетные стрельбы в Калининградской области

Москва. 10 августа. ИНТЕРФАКС - Самолеты Су-30СМ и Су-24 Балтийского флота поразили ракетами береговые цели на полигоне в Калининградской области, сообщил представитель Балтфлота Роман Мартов.

"Во время вылетов экипажи производили пуски управляемых и неуправляемых авиационных ракет различных классов, стрельбы из пушечного вооружения самолетов, сбрасывали бомбы, отрабатывали элементы маневрирования в ходе воздушного боя, а также заход на цели в условиях применения условным "противником" средств радиоэлектронного подавления", - заявил Мартов.

По его словам, экипажи истребителей и бомбардировщиков отработали огневое обеспечение сухопутных подразделений, уничтожение командных пунктов, бронетехники и живой силы условного противника, а также ведение воздушной разведки.

"В частности, в ходе учения экипажи боевых самолетов выполняли бомбометание по мишенному полю и проводили стрельбы неуправляемым ракетным оружием по береговым целям на одном из полигонов на востоке Калининградской области", - сказал Мартов.