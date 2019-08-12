В США обсуждают "грязевые" тренировки военнослужащих ВВС

В США проведены тренировки специальных подразделений ВВС. К тренировочному процессу, который проходил в несколько этапов, были подключены военнослужащие, не имеющие опыта участия в специальных операциях на земле.

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Мероприятия проходили на тренировочной базе близ Колорадо-Спрингс и носили массовый характер. В общей сложности в них были задействованы около 2 тысяч военнослужащих. Они выполняли стрелковые упражнения и выходили на специально организованную полосу препятствий, на отдельных этапах которой предстояло вступать в бой с условным противником.

Своеобразная "легенда" одной из таких тренировок – борт ВВС США совершил вынужденную посадку близ линии соприкосновения с противником, и военнослужащим необходимо организовать сопротивление до подхода основных сил.

Участвовавшие в тренировках представители ВВС США отмечают, что в этот раз полоса препятствий изобиловала "грязевыми ваннами". Командование решило оценить степень подготовки "курсантов", в том числе и способность изготовки к бою со стрелковым оружием, которое прошло через "экстремальные условия" при контакте с водой и грязью. О том, как проявило себя оружие американского производства после такого контакта, в официальной сводке Пентагона не сообщается.

Примечательный комментарий к сообщению американского военного ведомства в ходе обсуждения публикации:

Хочется надеяться, что это будет единственный случай в их карьере, когда их форма так испачкается.

Американские пользователи отметили использование во время "грязевых" тренировок особых шлемов, которые не применяются лётным составом ВВС.