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12.08.2019
Военное обозрение

Названо место службы первой женщины-пилота F-35B

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Первая женщина-пилот F-35B недавно закончила обучение и вскоре первое оперативное назначение. Об этом сообщает Defence Blog со ссылкой на Корпус Морской пехоты США (КМП).

Источник изображения: Пресс-служба КМП США

По словам представителей КМП, капитан Аннелиза Сатц стала первой женщиной-морпехом, прошедшей базовый курс F-35B. 29-летняя Сатц не является новичком в летном деле: до вступления в морской пехоту она получила лицензию коммерческого пилота на вертолете Robinson R44.

Четырехгодичный курс подготовки включал начальный этап и полеты на Т-6 "Тексан II": эта часть проходила в Техасе. Затем будущий пилот F-35B была отправлена в Меридиан, штат Миссисипи, где прошла обучение на усовершенствованном реактивном учебно-тренировочном самолете Goshawk T-45C.

После завершения начальных тренировок Аннелиза Сатц была назначена в учебную эскадрилью 501. Там она впервые села за штурвал многофункционально истребителе F-35B Lightning II. Этот самолет с укороченным взлетом и вертикальной посадкой должен стать главной авиасилой Корпуса Морской пехоты. КМП возлагает на самолет большие надежды, меняя под него стратегию применения своих ударных сил: "Военное обозрение" писало об этом ранее.

Источник изображения: Пресс-служба КМП США

Свой первый полет на F-35B Сатц совершила в октябре 2018 года.

Первый полет на F-35 вы совершаете самостоятельно. Программа тщательно готовит вас к этому моменту и это волнующий опыт.

- отмечает свежеиспеченный пилот.

За четыре года обучения Сац налетала более 300 часов, потратила значительное количество времени на тренировки на тренажерах, а также на письменные и практические экзамены. Теперь, после завершения обучения, первая женщина – пилот истребителя F-35B, получит свое первое назначение в оперативное подразделение. Дальнейшая ее служба будет проходить в эскадроне морской пехоты 121, расположенном в Ивакуни, Япония.

Источник изображения: Пресс-служба КМП США

F-35B: стратегически гибкий

F-35B является малозаметным многофункциональным ударным истребителем пятого поколения. Он способен взлетать с укороченных взлетных полос и вертикально приземляться. Такие характеристики, с одной стороны, снижают максимальную взлетную массу самолета и радиус действия, однако с другой, придают ему большую тактическую гибкость.

Целый ряд стран, включая Японию, Южную Корею и Испанию, видят в F-35B основной ударный истребитель для универсальных десантных кораблей, которые будут выступать в роли эрзац-авианосцев. В рамках стратегии КМП самолеты собираются использовать с небольших автономных аэродромов, расположенных на островах Тихого океана.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
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Страны
Испания
США
Южная Корея
Япония
Продукция
F-35
F-35B
Т-6 Texan-II
Компании
RobinsonHeli
Проекты
Авианосец
Истребитель 5 поколения
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