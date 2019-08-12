Атака климатическим оружием: депутат Госдумы назвал причину пожаров

В Госдуме допустили атаку климатическим оружием на Россию

Пожары в Сибири и ливни в Москве вызваны атакой климатического оружия Запада против России - допустил депутат Госдумы Алексей Журавлев. Причиной такого поведения Запада политик назвал превосходство России в развитии гиперзвуковых ракет. Ранее СМИ в США писали о том, что за природными бедствиями, обрушившимися на Восточное побережье североамериканского континента, стоит Россия.

Причиной пожаров в Сибири могут быть не просто стихийные погодные условия, а применение климатического оружия западными странами против России - заявил в эфире ток-шоу "60 минут" на канале "Россия 1" член комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексей Журавлев.

Причиной такого поведения Запада политик назвал превосходство России над рядом зарубежных стран в сфере военных технологий, в частности - в развитии гиперзвуковых авиационных ракетных комплексов.

"Мы впервые за несколько столетий опередили Запад в военном вооружении. Нет у них там гиперзвуковых ракет, и они не знают, что делать. И я думаю, они могли испытывать климатическое оружие.

Мы же все понимаем, что такого лета не может быть. У нас пожары в Сибири, штормовые ливни в Москве… То есть "вашингтонский обком" у нас вовсю работает. И я считаю, что это серьезно, надо к этому правильно относиться. А МЧС - молодцы", - пояснил депутат.

Впрочем, всерьез версию парламентария не восприняла даже ведущая передачи Ольга Скабеева, передает ФАН.

"Сейчас Временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ выяснит, кто нас атаковал климатическим оружием - Ротшильды, Рокфеллеры или Сорос", - написала журналистка в своем телеграм-канале.

Ранее член Совета Федерации Екатерина Лахова также сообщала об атаке на Россию со стороны Запада с помощью климатического оружия. Так она объяснила несвойственные российскому климату ураганы, торнадо, крупный град, снег в июне и ливни, передает НСН.

Сенатор от Брянской области признала, что не может ничем подтвердить версию о климатическом оружии, но заявила, что на погоду можно воздействовать специальными технологиям. Делается это для подрыва экономики, подчеркивала парламентарий.

В сентябре 2017 года в США всерьез начали говорить о том, что даже за природными бедствиями, обрушившимися на Восточное побережье североамериканского континента, стоит Россия.

В американских СМИ появился ряд публикаций, утверждающих, что атлантические ураганы "Харви" и "Ирма" были направлены в сторону США с помощью секретного российского климатического оружия.

Указывалось, что ураган "Харви" в сторону Хьюстона направили даже не просто какие-то абстрактные российские военные, а лично председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Якобы, чтобы продавить идею "климатического удара" по Хьюстону через высшие эшелоны российского руководства, ей даже пришлось вступить в спор с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Но главе российского военного ведомства, как писали американские СМИ, этот план не понравился, потому что Россию из-за этого могли бы обвинить в нарушении основополагающих международных соглашений.

За два месяца до этого замруководителя Департамента информации Минобороны Дмитрий Журавлев предполагал, что затяжные дожди в Тверской области, которые совпали с проведением фестиваля "Нашествие", могут быть связаны с испытаниями климатического оружия - но уже российской стороной.

"Сюрпризом от Минобороны стали погодные условия. Судя по всему, мы испытываем климатическое оружие"", - пояснял представитель военного ведомства.

Военный эксперт Алексей Леонков в ответ на это рассказывал, что климатическое оружие, способное перенаправлять ураганы, до сих пор является достоянием исключительно научной фантастики и конспирологических теорий.

"Климатического оружия не существует. Есть так называемые элементы "погодного оружия" - если его вообще можно так именовать.

Собственно, это в том числе и гражданская технология. Оружием она становится, когда ее применяют в военных целях. Американцы, кстати, несколько раз использовали такое погодное оружие", - пояснял специалист.

По его словам, американцы во время Вьетнамской войны 1967-70 годов пытались вызвать сильные осадки.

"Помимо этого, они распыляли в воздухе гербициды, чтобы выманить своих врагов из непроходимых джунглей. Конвенция, запрещающая подобное воздействие на природную среду и биосферу земли, как раз и была подписана в 1977 году, чтобы не дать использовать такое оружие на воде, земле и в воздухе", - заключал аналитик.

Рафаэль Фахрутдинов