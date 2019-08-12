Svenska Dagbladet (Швеция): "Они продвигаются вперед"

Россия построила военную вертолетную базу с пятью посадочными площадками всего в 40 километрах от основной территории Финляндии. В случае конфликта русские хотят начать действовать как можно быстрее, говорит Магнус Кристианссон, исследователь Института обороны. Финляндия по традиции хранит молчание, но подобные новости из России ее тревожат. В Швеции же предпочитают себя вести по-другому.

Новая российская военная база на острове неподалеку от Финляндии

Объект на острове Гогланд посреди Финского залива помимо посадочных площадок включает также командно-диспетчерский пункт, метеорологическую станцию и топливно-заправочный комплекс.

По информации российского государственного новостного агентства ТАСС, которое первым написало о вертодроме, он может принимать все типы боевых и транспортных вертолетов западного военного округа России. Экипажи санкт-петербургских авиачастей провели учебные взлеты и посадки на новых площадках на вертолетах Ка-52 (боевой) и Ми-26 (транспортный).

Гогланд отошел России после Второй мировой войны, его площадь примерно равна площади острова Висингё (21 квадратный километр). Он находится приблизительно в 40 километрах к югу от Котки и в 150 километрах к востоку от Хельсинки. До столицы Эстонии Таллина примерно такое же расстояние в юго-западном направлении.

Магнус Кристианссон, эксперт по военной стратегии из Института обороны, рассказал "Свенска дагбладет" (Svenska Dagbladet), что информацию ТАСС нужно воспринимать с известной долей сомнения.

"Нужно спрашивать себя: на что Россия хочет обратить наше внимание? Что из этого факты, а что - пропаганда? Они заваливают нас всевозможной информацией, и это создает путаницу", - добавляет Магнус Кристианссон.

Но если информация соответствует действительности, какова цель этого всего?

"В случае конфликта они хотят начать действовать как можно быстрее, чтобы Финляндия не успела заложить мины. Они продвигают свои позиции для наступательных операций. В то же время, положение там у них уязвимое - посреди морских путей", - говорит Магнус Кристианссон.

Финский комитет безопасности в прошлом году вычислил стратегически важные места на архипелаге Турку, которые хотели выкупить частные лица из России. По мнению финского министерства обороны, эта недвижимость могла использоваться, например, для того, чтобы помешать мобилизации в кризисной ситуации.

Эти бизнес-планы, которым воспрепятствовали финские власти, называют одним из примеров гибридной угрозы, которая сейчас исходит от соседней страны.

"С помощью строительства новой базы Россия может пытаться привлечь внимание к своим учениям, которые сейчас проходят в Балтийском море", - говорит Магнус Кристианссон. Учения "Океанский щит" заканчиваются в пятницу. В них участвуют 50 кораблей, 58 военных самолетов и 10 тысяч человек.

Кристианссон говорит, что хотя Финляндия по традиции хранит молчание, но подобные новости из России ее тревожат. В Швеции же себя вести предпочитают по-другому.

"Наш министр обороны Петер Хультквист (Peter Hultqvist) в последнее время неоднократно говорил, как важно сотрудничать с Финляндией на случай кризиса - и это сотрудничество не должно ограничиваться только углублением работы с НАТО. Какая помощь нужна Финляндии? Вот в таком духе", - говорит Магнус Кристианссон.

"Я убежден, что между штабами двух стран сейчас эта работа обсуждается", - добавил он.

Кристианссон ссылается на отношения Швеции к Финляндии в эпоху между двух мировых войн и напоминает о девизе: "Дело Финляндии - наше дело", который сформировался в 1939 году, когда почти 10 тысяч шведов участвовали в советско-финской войне на стороне Финляндии, и в помощь ей были собраны сотни миллионов крон.

"Что будет, если уровень вовлеченности Финляндии в конфликты вырастет? Что будет делать Швеция?" - говорит Магнус Кристианссон.

Всего неделю назад ситуация была противоположной - финский минный корабль-заградитель "Хямеенмаа" (Hämeenmaa) на 600 метров зашел в российские территориальные воды в восточной части Финского залива. Он быстро отступил обратно, а финские власти извинились за инцидент перед Россией.

Ян Майлард (Jan Majlard)