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12.08.2019
Военное обозрение

"Калашников" представил электромобиль-такси

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Группа Компаний "Калашников" представила электромобиль. Машина должна стать частью рынка таксомоторных перевозок. Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте компании.

Источник изображения: Kalashnikov Media

Известный российский производитель вооружений Группа Компаний"Калашников" представила электромобиль-такси UV-4. Презентация состоялась в Москве в рамках VII-го Международного евразийского форуму "Такси" (МЕФТ).

Согласно заявлению производителя, UV-4 "отличается высокой плавностью хода и низкой пожаро- и взрывоопасностью". Утверждается, что электромобиль прост в использовании, техобсуживание минимальное.

Источник изображения: Kalashnikov Media

"Калашников" предполагает, что машина может заинтересовать не только таксомоторные компании, но и предприятия, занимающие значительные территории, а также каршеринговые компании.

В пресс-релизе сказано, что мощность новой машины достигает 50 кВт. Максимальная скорость электромобиля - 80 км/ч, запас хода - 150 км, вес - 650 кг. Длина машины - 3,4 м, ширина 1,5 м, высота 1,7 м.

UV-4 это не первый электромобиль, который "Калашников" демонстрирует публике. Так, на форуме "Армия-2019" концерн презентовал "ОВУМ", который, по заявлению представителей компании, "является следующим шаг на пути развития технологии электромобилей "Калашникова". "ОВУМ" получил новую регулируемую подвеску и тормозной системой. Также на электромобиль установлена улучшення трансмиссия.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
АРМИ-20XX
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1 комментарий
№1
12.08.2019 18:10
Без багажа можно общественным транспортом ехать.
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