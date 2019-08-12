В Германии ответили на угрозы США вывести войска

В Берлине отреагировали на угрозу посла США в Берлине Ричарда Гренелла вывести американских солдат с территории Германии, пишет Hannoversche Allgemeine.

Как стало известно ранее, Гренелл пригрозил переместить американские базы в Польшу из-за нежелания канцлера Ангелы Меркель повышать военные расходы в рамках НАТО до 2% ВВП, как того требует президент США Дональд Трамп.

По словам посла, траты немцев на внутренние нужды, а не на содержание американских военных, в то время как сами налогоплательщики США обеспечивают нахождение солдат в ФРГ, оскорбительны.

На это заявление отреагировал лидер немецких левых в бундестаге Дитмар Барч.

"Если американцы выведут войска, то им стоит прихватить с собой и свои ядерные ракеты. И разумеется, они должны увезти их домой, а не в Польшу, иначе это приведет к резкому ухудшению в отношениях с Россией, что противоречит интересам Германии и Европы", — сказал политик.

По мнению Барча, Берлин должен принять всерьез предложение Гренелла и обсудить его реализацию с Вашингтоном.

Американский посол в Берлине уже не раз "ссорился" с немецкими политиками из-за своих высказываний и действий. Ранее он угрожал санкциями компаниям ФРГ, участвующим в реализации проекта "Северный поток — 2", чем вызвал бурю негодования в бундестаге.