Войти
12.08.2019
Известия.ru

В Германии ответили на угрозы США вывести войска

787
0
+1
Источник изображения: Фото: TASS/imago images/Jrgen Ritter

В Берлине отреагировали на угрозу посла США в Берлине Ричарда Гренелла вывести американских солдат с территории Германии, пишет Hannoversche Allgemeine.

Как стало известно ранее, Гренелл пригрозил переместить американские базы в Польшу из-за нежелания канцлера Ангелы Меркель повышать военные расходы в рамках НАТО до 2% ВВП, как того требует президент США Дональд Трамп.

По словам посла, траты немцев на внутренние нужды, а не на содержание американских военных, в то время как сами налогоплательщики США обеспечивают нахождение солдат в ФРГ, оскорбительны.

На это заявление отреагировал лидер немецких левых в бундестаге Дитмар Барч.

"Если американцы выведут войска, то им стоит прихватить с собой и свои ядерные ракеты. И разумеется, они должны увезти их домой, а не в Польшу, иначе это приведет к резкому ухудшению в отношениях с Россией, что противоречит интересам Германии и Европы", — сказал политик.

По мнению Барча, Берлин должен принять всерьез предложение Гренелла и обсудить его реализацию с Вашингтоном.

Американский посол в Берлине уже не раз "ссорился" с немецкими политиками из-за своих высказываний и действий. Ранее он угрожал санкциями компаниям ФРГ, участвующим в реализации проекта "Северный поток — 2", чем вызвал бурю негодования в бундестаге.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Польша
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Ядерный щит
Похожие новости
13.05.2019
"Это наше поражение": кто в Польше хочет дружить с Россией
22.04.2019
Евростратегическая культура: фикция или реальность
21.06.2018
Скрытая угроза: почему Литва боится вторжения России
28.03.2018
Раздвоение наличности
20.11.2017
Пентагон хочет закрыть ненужные базы
15.03.2017
В эпоху Дональда Трампа Германия задумалась об укреплении своих вооруженных сил (The Washington Post, США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.08 20:13
  • 29
После взрыва на полигоне в Северодвинске зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона
  • 12.08 18:30
  • 1
Пакистан не исключает силового решения ситуации вокруг Кашмира
  • 12.08 18:18
  • 111
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 12.08 18:10
  • 1
"Калашников" представил электромобиль-такси
  • 12.08 17:42
  • 1
В России создадут Ил-96 с двумя двигателями
  • 12.08 17:22
  • 3
Атака климатическим оружием: депутат Госдумы назвал причину пожаров
  • 12.08 17:11
  • 3
Хуаньцю шибао (Китай): как китайские эксперты оценили первый полет улучшенной версии беспилотника шестого поколения
  • 12.08 17:11
  • 1
Названы победители индивидуальной гонки "Танкового биатлона"
  • 12.08 17:06
  • 1
Закономерная победа монгольских военных – конный марафон в рамках "Армия- 2019"
  • 12.08 16:53
  • 3
СССР – СНГ – Российская Федерация: становление новых вооруженных сил
  • 12.08 16:45
  • 74
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 12.08 16:26
  • 39
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
  • 12.08 15:51
  • 4
Стала известна зарплата космонавтов в России
  • 12.08 15:48
  • 1
В США оценили шансы истребителя F-22 против Су-57
  • 12.08 12:45
  • 57
На закупку авиационных ракет С-8КОМ выделено почти 10 млрд рублей