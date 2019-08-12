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12.08.2019
ТАСС

Российская команда одержала победу в "Военном ралли" Армейских международных игр в Туве

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Дмитрий Булгаков
Дмитрий Булгаков.
Источник изображения: РИА Новости/Владимир Астапкович

Замминистра обороны Дмитрий Булгаков на церемонии закрытия отметил, что все участники конкурса показали высокий уровень подготовки и отличные результаты

КЫЗЫЛ, 10 августа. /ТАСС/. Сборная России одержала победу в конкурсе Армейских международных игр "Военное ралли". Торжественная церемония закрытия соревнований прошла в субботу на центральной площади Кызыла.

"Все без исключения участники конкурса показали высокий уровень подготовки и отличные результаты, а зрители увидели мастерское владение современной техникой, умение быстро принимать правильные решения в сложной обстановке, действовать как самостоятельно, так и в составе подразделений. И какими бы ни были итоговые результаты, главная цель соревнований достигнута - наше войсковое товарищество стало значительно крепче", - отметил замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

В состязаниях принимали участие военные из России, Китая, Узбекистана, а также - впервые - Белоруссии и Сербии. Российская команда неизменно лидировала на протяжении всех четырех этапов.

Булгаков вручил капитану российской сборной Геннадию Третьякову кубок победителя и главный приз - автомобиль "Соболь".

Международный конкурс "Военное ралли" уже второй раз подряд прошел на территории Тувы.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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