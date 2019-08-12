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12.08.2019
Известия.ru

Женщины смогут стать пилотами боевых самолетов

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Девушки-курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков смогут управлять самолетами оперативно-тактической авиации, рассказал командующий ВВС РФ Сергей Дронов.

По его словам, в настоящее время желание стать пилотами боевых самолетов изъявили три проходящих обучение девушки.

"Недавно была просьба рассмотреть наших девушек к подготовке в качестве пилотов оперативно-тактической авиации. Я скажу, что я не удивлюсь, если это получится, очень хорошо", - сказал Дронов в эфире "Эха Москвы".

Командующий отметил, что учащиеся слабого пола показывают прекрасный уровень подготовки, напористость и высокие результаты при обучении. Так, средний бал в училище составляет у них 4,7 по пятибалльной шкале.

Для того, чтобы стать летчиками боевой авиации, девушкам предстоит пройти дополнительный медконтроль. В 2019 году в летное училище прошли отбор 15 девушек.

В мае сообщалось, что первая индийская женщина-пилот истребителя официально получила разрешение на участие в боевых действиях.

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