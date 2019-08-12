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12.08.2019
Известия.ru

"Роскосмос" запатентовал "спутник-самоубийцу"

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Госкорпорация "Роскосмос" запатентовала проект "спутника-самоубийцы", который способен саморазлагаться в космосе. Об этом говорится в заявке на получение патента, опубликованной в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Отмечается, что аппарат в случае завершения сроков эксплуатации или поломки будет получать сигнал на самоуничтожение с Земли. После этого в условиях действия космических факторов спутник сможет буквально "испариться", освободить место на околоземной орбите и снизить концентрацию космического мусора.

Согласно проекту, это будет происходить благодаря нагреву и материалу спутника, который предлагается изготавливать из составляющих, обладающих свойством сублимации, то есть перехода из твердого в газообразное состояние при нагревании.

Для того, чтобы аппарат не развалился раньше времени, его предлагается покрывать специальной пленкой.

В 2016 году в "Роскосмосе" заявили, что если не заниматься решением проблемы космического мусора, то через 100–200 лет развитие космической деятельности может прекратиться из-за заполнения околоземной орбиты элементами техники, пишет "РИА Новости".

31 июля был опубликован первый снимок от российской космической обсерватории "Спектр-РГ".

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