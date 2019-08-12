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12.08.2019
Известия.ru

В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России. Об этом он заявил в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

По словам парламентария, Россия добилась настоящего прорыва в военной сфере. Поэтому на Западе "не знают, что делать".

"И я думаю, они могли испытывать климатическое оружие. Мы же все понимаем, что такого лета не может быть. У нас пожары в Сибири, штормовые ливни в Москве... То есть "вашингтонский обком" у нас вовсю работает. И я считаю, что это серьезно, надо к этому правильно относиться. А МЧС — молодцы", — цитирует Журавлева "Федеральное агентство новостей".

В октябре прошлого года эксперт Лиги военных дипломатов Александр Бартош заявил, что США готовятся к биологической войне с Россией. По его словам, Штаты намеренно размещают свои лаборатории якобы по разработке опасных препаратов, в граничащих с Россией постсоветских республиках. Объяснил он это тем, что биологическое оружие может быть применено только в тех климатических условиях, где его изготавливали.

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