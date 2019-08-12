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12.08.2019
Военное обозрение

По требованию моряков: американским эсминцам вернут рычаги на мостик

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Американский флот начнет приводить системы управления на эсминцах к изначальному состоянию. Военное ведомство вынуждено было пойти на этот шаг ввиду категорического отказа моряков пользоваться вместо привычных им рычагов сенсорными механизмами.

Источник изображения: US Navy

Рычагам быть

Возвращение "старых порядков" должно произойти в течение 18 – 24 месяцев. Не последнюю роль в принятии данного решения сыграло столкновение USS John S. McCain с торговым судном. Расследование этого инцидента, проведенное ВМС, показало, что сенсорная система сложна в освоении и моряки плохо обучены пользоваться ею.

После этого командование поручило изучить в этом срезе общее состояние дел на флоте. По его итогам выявилась неприглядная картина, показавшая преждевременность отказа от рычагов управления двигателями.

Мы реально прозрели […] Мы действительно сделали систему управления чрезмерно сложной, с сенсорными экранами под стеклом и всем таким.

- пояснил Билл Галинис, руководитель организации, занимающейся обслуживанием боевых кораблей.

Заблудиться на мостике

С его слов, мостик превратился в "мешанину стилей": отсутствует какое-либо соответствие нормативам, предъявляемым флотом к судостроителям из-за желания последних внедрить как можно больше новых технологий. Разномастное устройство систем приводило к путанице среди моряков, которых постоянно перебрасывают с вымпела на вымпел.

Они [моряки] сказали, просто отдайте нам рычаги.

- отметил Галинис.

Как пояснил Джон Поуп, курирующий корабельные системы связи, управления и наблюдения (ведомство C4I), на мостике находится ноутбук, который управляет приемником автоматической идентификационной системы (АИС). С его слов, после столкновения эсминцев (как "Маккейна", так и "Фицджеральда") моряки жаловались на работу с портативным компьютером.

Легко ходить с ноутбуком на борту, но как вы убедитесь, что он правильно работает, настроен верно, и моряк может положиться на него?

- отметил Джон Поуп.

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