Контракт на создание модернизированной версии самолета Су-34

Как сообщило 8 августа 2019 года информационное агентство "Интерфакс", АО "Компания "Сухой" по заказу российских военных модернизирует бомбардировщик Су-34. Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, Министерство обороны России и "Сухой" подписали контракт на проведение опытно-конструкторских работ по созданию модернизированной версии Су-34.

Фронтовой бомбардировщик Су-34 (бортовой номер "34 красный") ВКС России, 2018 год (с) Вадим Савицкий / russianplanes.net ( ссылка )

Предполагается, что обновленный бомбардировщик получит расширенные боевые возможности, в первую очередь за счет нового вооружения и усовершенствованной авионики.

"Сухой" приступил к эскизно-техническому проектированию модернизированной версии Су-34.

Работы по модернизации Су-34 должны были начаться еще в прошлом году. В феврале 2018 года министр обороны РФ Сергей Шойгу, посещая Новосибирский авиазавод холдинга "Сухой", поручил как можно скорее внедрять в производство новых самолётов полученный ими в Сирии боевой опыт. Тогда же директор завода доложил Шойгу о ведущихся на заводе опытно-конструкторских работах, которые существенно повысят боевой потенциал Су-34.

По данным источника "Интерфакса", эти работы завод проводил в инициативном порядке. Речь шла, в том числе, об адаптации к бомбардировщику новых авиационных средств поражения и оснащении машин новыми средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).