Оригинал взят у коллеги dambiev в Парад в честь Дня независимости Сингапура

9 августа 2019 года в Сингапуре прошел парад в честь Дня независимости страны.

Главные мероприятия прошли в исторической части города-государства на открытой площади Паданг, где впервые после образования Сингапура состоялся парад. Между тем последние годы празднование проходило на уникальном плавучем стадионе в заливе Марина бэй. Обязательным элементом торжеств стал военный парад, участие в котором принялит несколько пилотажных групп, в том числе национальная гордость - отряд "черные рыцари".