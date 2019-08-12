"Перекоп" вновь демонстрирует Андреевский флаг на океанских просторах

Учебный корабль Балтийского флота, находящийся в дальнем походе, покинул Сеуту.

Во время стоянки в испанском порту на северном побережье Африки экипаж пополнил запасы воды, топлива и продовольствия, провел технический осмотр судна. Завершив деловой заход в Сеуту, "Перекоп" взял курс в Гибралтарский пролив.

Учебный корабль отправился в дальний поход 5 июля из Кронштадта. Оставив за кормой более 20 тысяч морских миль, он побывает в четырех океанах, в том числе пройдя по Северному морскому пути. На его борту находятся курсанты российских военно-морских вузов. Для обучения на "Перекопе" есть специальные классы и тренажерные комплексы. Морскую практику на нем могут проходить одновременно до 300 будущих штурманов, механиков и судоводителей.

В 2018 году стажировку на "Перекопе" прошли свыше тысячи человек, сообщили "Военно-промышленному курьеру" в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту. Во время похода учебный корабль посетит крупные порты России, где совершит две-три замены курсантов.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)