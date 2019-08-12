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12.08.2019
Российская газета

В Сети появилось видео применения немецкой крылатой авиаракеты

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В интернете опубликовано видео применения крылатой авиаракеты Taurus.

В ролике Бундесвера демонстрируется сброс ракеты, снятый снаружи и изнутри самолета, ее полет над морем и побережьем и попадание в цель. Мишень при этом разносит на куски.

Также показано схематичное изображение ракеты, использование ею в полете радара и особенности нанесения удара сверху.

В пояснении к видео отмечается, что Taurus является одной из самых современных ракет Люфтваффе, которая позволяет авиации наносить удар, не входя в зону действия ПВО противника. Дальность действия этого оружия - до 500 километров. Оно способно уничтожать не только наземные цели, но и бункеры.


Руслан Мельников

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Проекты
ИТ
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