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12.08.2019
Военно-промышленный курьер

Закономерная победа монгольских военных – конный марафон в рамках "Армия- 2019"

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Источник изображения: vpk-news.ru

В столице Монголии завершился конный марафон "Аравт", впервые организованный в рамках "Армейских международных игр" (АрМИ-2019).

В общем командном зачете команда Монголии заняла первое место, второе место - Казахстан и третье место поделили между собой команды из России и Киргизии.

Марафон проходил под девизом "Военнослужащие должны соревноваться не на полях сражений, а в умении и профессионализме". Президент и главнокомандующий Вооруженными силами Монголии Халтмаагийн Баттулга принял участие в церемонии закрытия первого военного конного марафона и поздравил участников, отметив при этом, что "Аравт" - это международный тест на выносливость, мужество и готовность солдата.

Eadaily отмечает, что международные эксперты высоко оценили "Аравт", отметив, что он стал жемчужиной Армейских международных игр-2019.

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Страны
Казахстан
Киргизия
Монголия
Россия
Проекты
АРМИ-20XX
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1 комментарий
№1
12.08.2019 17:06
В таком деле главное выносливость лошадки, но и спины наездника тоже, конечно.
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