Закономерная победа монгольских военных – конный марафон в рамках "Армия- 2019"

В столице Монголии завершился конный марафон "Аравт", впервые организованный в рамках "Армейских международных игр" (АрМИ-2019).

В общем командном зачете команда Монголии заняла первое место, второе место - Казахстан и третье место поделили между собой команды из России и Киргизии.

Марафон проходил под девизом "Военнослужащие должны соревноваться не на полях сражений, а в умении и профессионализме". Президент и главнокомандующий Вооруженными силами Монголии Халтмаагийн Баттулга принял участие в церемонии закрытия первого военного конного марафона и поздравил участников, отметив при этом, что "Аравт" - это международный тест на выносливость, мужество и готовность солдата.

Eadaily отмечает, что международные эксперты высоко оценили "Аравт", отметив, что он стал жемчужиной Армейских международных игр-2019.