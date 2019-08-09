Появились новые версии в деле о взрыве на военном полигоне

Слухи о радиации, ракеты и корабли: что известно о ЧП под Северодвинском и его причинах

Минобороны России сообщило о взрыве под Северодвинском

В ведомстве заявили, что инцидент произошел 8 августа в Архангельской области при испытании жидкостного реактивного двигателя, в результате которого погибли два военных специалиста и пострадали шесть человек, включая сотрудников министерства и гражданских специалистов, представлявших предприятие, разработавшее силовую установку. Выживших доставили в больницу. Пожар, согласно военному ведомству, не сопровождался утечками радиации. От дальнейших комментариев, касающихся обстоятельств и причин случившегося, Минобороны воздержалось.

Инцидент произошел на корабле в Белом море из-за гражданских

ТАСС, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что взрыв случился на корабле при проведении работ гражданскими специалистами. Тогда же из открытых данных стало ясно, что инцидент произошел примерно в 30 километрах от Северодвинска, недалеко от поселка Ненокса, рядом с которым расположен 45-й Государственный центральный морской испытательный полигон Военно-морского флота (ВМФ) России. Там проходят испытания практически всех ракет, которыми вооружается российский флот, в частности, баллистических, крылатых, противокорабельных и зенитных. Стоит отметить, что поселок и его окрестности являются закрытой зоной, куда попасть можно только по пропуску. Связь с внешним миром осуществляется через железную дорогу, строительство автомобильной дороги еще ведется. В настоящее время попасть в Неноксу можно лишь на транспорте высокой проходимости и по воздуху.

Произошедшее под Неноксой сопровождалось скачком радиации

В 11:50 по московскому времени датчики Автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) зафиксировали в Северодвинске кратковременное (около 20 минут) трехкратное повышение допустимого радиационного фона. Новость об этом заставила местных жителей массово скупать йод в аптеках и измерять фон портативными дозиметрами.

Тем не менее уже в тот же день в 14:00 по московскому времени показания датчиков не превышали 0,11 микрозиверта в час, тогда как максимально допустимое значение составляет 0,6 микрозиверта в час. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов заявил, что эвакуация местных жителей не потребуется, а радиационный фон находится в норме.

Позднее в тот же день Telegram-канал Mash опубликовал кадры, на которых запечатлены медики в специальном снаряжении рядом с вертолетом и реанимобилями с номерными знаками Архангельской области. Уже сегодня, 9 августа, Telegram-канал Baza, не указывая источник информации, сообщил о получении шести пострадавшими "серьезных доз радиации" и их транспортировке в связи с этим в Москву в Федеральный медицинский биофизический центр имени А. И. Бурназяна. Канал также назвал их имена: Игорь Березин, Сергей Плаксин, Алексей Перепелкин, Дмитрий Абалин, Александр Манюсин и Сергей Гришин. Помимо этого канал, ссылаясь на источники в Минобороны России, сообщил, что всю одежду пострадавших и костюмы химзащиты врачей, оказывавших им помощь, сожгли. Сообщение канала было проиллюстрировано роликом с обклеенными прозрачной пленкой машинами скорой помощи, перемещающимися по Москве.

Тем не менее опрошенные "Лентой.ру" собеседники возразили, что одежду не сжигали, поскольку с зараженными радиацией вещами так не поступают, а информации об облучении раненых и превышении уровня радиационного фона из-за ЧП нет. Кроме того, в сети обратили внимание на то, что номерные знаки машины скорой помощи, фигурирующей на фотографиях Mash, были показаны в архангельском телевизионном эфире еще 28 апреля 2018 года.

Судам запретили плавание в районе взрыва

8 августа "Фонтанка", ссылаясь на начальника отдела обеспечения судоходства Михаила Цветкова, сообщила, что район Двинского залива Белого моря на месяц закрыли для свободного плавания. Согласно газете, такое решение было принято администрацией морских портов западной Арктики по требованию Министерства обороны России. Сигнал о закрытии залива был передан на все корабли и суда, которые работают в Белом и Баренцевом морях. Эксперты, которых опросило издание, предположили, что такое решение обусловлено тем, что судно-носитель испытываемой ракеты с жидкостным двигателем после взрыва и пожара на борту могло затонуть, из-за чего попавшие в воду компоненты ракетного топлива могут привести к экологической катастрофе в этом регионе.

ТАСС опроверг сообщение "Фонтанки", сообщив, что, согласно заместителю капитана морского порта "Архангельск" Сергею Козубу, район Двинской губы Белого моря закрыт для гражданских судов еще со вторника, 6 августа, до взрыва на военном полигоне под Северодвинском (актуальную информацию о прибрежных предупреждениях для судов (ПРИПов) можно посмотреть тут).

Источники "Ленты.ру" инцидент под Северодвинском связали с испытанием "Циркона"

Источники "Ленты.ру" сообщают, что в июле под Неноксой проводились испытания ракетного вооружения, предположительно, мобильной пусковой установки для гиперзвуковых ракет "Циркон" разработки Научно-производственного объединения (НПО) машиностроения (Реутов). Находящийся в высокой степени готовности "Циркона" должен заменить противокорабельную ракету П-700 "Гранит" и способен запускаться с тех же пусковых установок, что и ракеты П-800 "Оникс" и "Калибр", однако до сих пор под него не существует мобильной пусковой установки, а сама ракета запускается с корабля.

Вероятнее всего, в Белом море вблизи Неноксы испытывалась именно гиперзвуковая ракета "Циркон", летные испытания которой, начавшиеся в 2015 году, должны завершиться, в оптимистичном сценарии, в 2020 году. В ноябре 2018 года источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что государственные испытания "Циркона" с кораблей и подлодок начнутся в 2019 году. В декабре 2018 года американский телеканал CNBC, ссылаясь на два источника в разведке США, сообщил, что с 2015 года Россия провела пять успешных летных испытаний таких ракет, а также что серийное производство этого оружия начнется в 2021-м, а уже в 2022-м оно поступит в войска.

Активизацию работ по "Циркону" подтверждают открытые источники, согласно которым в конце 2018 года на полигоне Научно-исследовательского института (НИИ) "Геодезия" (Красноармейск) по заказу НПО машиностроения проводились испытания изделий 3Л2211 и 3Л2212 (скорее всего, двигательные установки первой и второй ракетных ступеней), произведенных, вероятно, НПО "Искра" (Пермь). Логичным завершением этих работ могло бы стать испытание указанных изделий в составе "Циркона", что, вероятно, и проводится сейчас. В этом случае пожар на корабле в Белом море мог быть вызван возгоранием децилина — компонента жидкого ракетного топлива изделий 3Л2211 и 3Л2212, применяемого в двухконтурном турбореактивном двигателе Р95-300 ракет "Калибр".

Инцидент мог произойти во время испытаний находящихся на вооружении ракет

По мнению директора информационного проекта о ядерных вооружениях Федерации американских ученых Ганса Кристенсена, ВМФ России вооружен шестью типами ракет морского базирования с двигателями на жидком топливе, обладающими возможностью оснащения ядерной боевой частью. В данном случае речь идет о противокорабельных ракетных комплексах (ракетах) П-500 "Базальт" (П-1000 "Вулкан" в современном варианте), П-700 "Гранит", С-10 "Гранат", П-270 "Москит", Р-29РМ (Р-29РМУ2 "Синева" или Р-29РМУ2.1 "Лайнер" в современном варианте) и П-800 "Оникс". Вероятно, в ходе некоторых мероприятий экспериментального характера, проводимых в Белом море с такими ракетами, и произошел взрыв.

К данной версии склоняются источники "Ведомостей", утверждающие, что под Северодвинском взорвалась уже принятая на вооружение ВМФ ракета, и опрошенный "Коммерсантом" военный моряк, по версии которого взрыв произошел в результате соединения жидких компонентов ракетного топлива, из-за чего токсичное вещество оказалось в воде, а доступ к акватории рядом с полигоном был закрыт с целью обнаружения и сбора уцелевших фрагментов разрушенной техники для проведения экспертиз и расследования причины случившегося.

На Западе упрекнули Россию в небрежности при работе с ядерными объектами

По мнению автора The Drive Тайлера Роговея, возможной причиной взрыва под Северодвинском могло стать повреждение атомной подводной лодки (АПЛ) или атомного ракетного крейсера проекта 1144 "Орлан", спровоцированное учениями или работами по модернизации данной техники. В частности, в настоящее время в Северодвинске, кроме множества АПЛ и субмарин, способных переносить ядерное оружие, находятся крейсеры "Адмирал Нахимов" и "Киров". Первый из них должен быть примерно к 2021 году модернизирован, что предполагает, в том числе, обновление его ракетного вооружения, тогда как второй вообще ожидает утилизации.

Роговей допускает возможную реальность испытания под Неноксой "Буревестника" с ядерной энергоустановкой, отмечая, что "небрежность русских" действительно может быть "невероятной" (с позиции западного наблюдателя). Такую точку зрения автор подкрепляет ситуацией вокруг инцидента с атомным ракетным подводным крейсером К-84 "Екатеринбург" стратегического назначения проекта 667БДРМ "Дельфин", в котором в декабре 2011 года при плановом доковом осмотре на 82-ом судоремонтном заводе в Росляково (Мурманск) возникло возгорание. Вопреки запретам, в торпедных аппаратах находились боевые торпеды, а, как признал уже в феврале 2018 года Дмитрий Рогозин, занимавший тогда должность вице-премьера, горящая АПЛ была загружена 16 ракетами Р-29РМ, каждая из которых переносила по четыре ядерные боеголовки.

Подобное ЧП происходит на этом объекте не в первый раз

Предыдущий инцидент под Неноксой произошел в декабре 2015 года, когда в ходе испытательного пуска, производимого представителями оборонной промышленности (НПО машиностроения), нештатно отделившаяся часть крылатой ракеты попала в трехэтажный жилой дом. В результате инцидента была повреждена крыша и четыре квартиры, однако возгорание было оперативно потушено, а жильцы дома эвакуированы. Тогда пожара и пострадавших удалось избежать.

Олег Иванов