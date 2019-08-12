В России предложили список отечественного ПО для замены иностранного

В России предложен список российского программного обеспечения, способного заменить на компьютерах с операционными системами Windows и MacOS иностранное ПО. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Институт развития интернета.

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Некоммерческая организация Институт развития интернета предложила список из российских программ и приложений, способных заменить иностранные аналоги в восьми наиболее востребованных интернет-пользователями категориях.

Институт выделил браузеры и поисковики, облачные хранилища, почтовые клиенты, карты, редакторы документов, мессенджеры, цифровое TV и музыкальные сервисы. Эксперты организации определили, что российские производители достойно представлены в 6 из 8 категорий.

Отмечается, что эти рекомендации касаются персональных компьютеров. В списке бразуеров и поисковиков ИРИ выделил "Яндекс.Браузер", "Спутник" и Rambler, которые, по мнению специалистов, составляют конкуренцию Safari и Microsoft Edge. "Яндекс.Диск" и "Облако Mail.ru" составляют конкуренцию ICloud и One Drive, а приложение "Яндекс.Карты" - картам на MacOS и Windows Maps.

Успешной альтернативой Pages и Microsoft Office называют приложение "Мой офис" российских производителей, в сегменте цифрового ТВ - приложения Ivi.ru и Amediateka. В тоже время как мессенджеры, так и почтовые браузеры не имеют заметных преимуществ перед западными аналогами.

Институт развития интернета считает, что продвижение российских сервисов на государственном уровне – это способ предоставить новые возможности разработчикам местного программного обеспечения. Поэтому эксперты организации считают, что данные программы должны переустанавливаться на технику. В этом пытается убедить прессу генеральный директор ИРИ Сергей Петров.

Чиновники не поддерживают инициативу о принудительной предустановки российского ПО

В тоже время, замглавы Аналитического центра при правительстве РФ Татьяна Радченко ранее утверждала, что такая инициатива не находит поддержки у участников рынка. По ее мнению, такой способ распространения мешает развитию конкурентоспособности.

Минкомсвязи Российской Федерации тоже пока не видит возможности реализации такой программы. Представители министерства отмечают, что вопросов остается намного больше, чем ответов. В ведомстве будет искать альтернативную возможность поддержки российских производителей программного обеспечения. Пока же министерство занимается выработкой таких предложений.