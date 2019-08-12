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12.08.2019
Интерфакс-АВН

Подготовка сил спецназа ОДКБ проверена на учениях в Киргизии

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Российские военные на базе в Киргизии. Архивное фото
Российские военные на базе в Киргизии. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Москва. 9 августа. ИНТЕРФАКС - Тактико-специальные антинаркотические учения "Гром-2019" проведены на территории Иссык-Кульской области Киргизии, сообщает Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"Проведен комплекс мероприятий по совершенствованию подготовки формирований сил специального назначения, входящих в состав Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ", - сказано в сообщении секретариата Оганизации, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

В учениях были задействованы бронетехника, специальный автотранспорт, беспилотные летательные аппараты, а также вертолёты и самолёты из состава российской авиационной базы "Кант", дислоцированной на территории Киргизии.

Учения - плановые. Они проведены в рамках совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки Коллективных сил ОДКБ, а также на основе реализации приоритетов Киргизии на период председательства в ОДКБ. На учениях присутствовали международные наблюдатели, в частности, из Ирана, ООН, профильных структур Евросоюза, информирует ОДКБ.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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