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12.08.2019
WarSpot

Индийская "Астра" готова к службе

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Источник изображения: warspot.ru

Почти тридцать лет работы над ракетой Astra принесли индийским инженерам желаемый результат. Вчера, 8 августа, портал defencenews.in сообщил о том, что Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) объявила о завершении разработки и испытаний первой индийской ракеты класса "воздух-воздух" дальностью свыше 100 км.

Работа над созданием ракеты Astra началась в 1990 году. Тогда за основу была взята французская ракета Matra Super 530D. При этом Минобороны Индии начало финансировать разработку только в 2004 году.

Пуск ракеты Astra.

Источник изображения: defencenews.in

Первая версия ракеты весила свыше 300 кг и могла поражать цели на расстоянии 25-40 км. В дальнейшем конструкция Astra существенно видоизменялась, её возможности улучшались, а вес снижался. Полный цикл испытаний включал в себя 27 пусков, часть которых оказались неудачными. В 2017 году завод Bharat Dynamics Ltd получил заказ на опытную партию из 50 ракет. Теперь же производитель сможет наладить серийное производство ракет.

Длина Astra составляет 3,8 м, диаметр — 175 мм (254 мм с учётом крыльев). Общая масса ракеты превышает 150 кг, а её фугасной бесконтактной боевой части — 15 кг. В техническом описании ракеты указывается, что она способна поражать цели, летящие на скорости до 1,4 числа Маха на расстоянии 110 км. Также в планах DRDO значится разработка Astra Mk 2 с дальностью действия 300 км.

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Страны
Индия
Франция
Компании
DRDO
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