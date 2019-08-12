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12.08.2019
Интерфакс-АВН

На Украине признали необходимость модернизации патрульных катеров Island, подаренных Штатами год назад

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Один из двух полученных ВМС Украины выведенных из состава береговой охраны США сторожевых катеров типа Island, получивший название Р 191 "Славянск" (предположительно, бывший WPB 1323 Drummond). Балтимор (США), май 2019 года
Один из двух полученных ВМС Украины выведенных из состава береговой охраны США сторожевых катеров типа Island, получивший название Р 191 "Славянск" (предположительно, бывший WPB 1323 Drummond). Балтимор (США), май 2019 года.
Источник изображения: ВМС Украины

Киев. 9 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - ГП "Опытно-проектный центр кораблестроения", входящее в состав госконцерна "Укроборонпром", начало разработку варианта модернизации патрульных катеров Island, которые в сентябре прошлого года были переданы Соединенными Штатами Военно-морским силам Украины.

Как сообщается в пресс-релизе "Укроборонпрома", модернизация катеров будет направлена на максимальное повышение боевой эффективности.

Специалистами предприятия уже получена необходимая техническая документация относительно катеров, которая позволяет осуществить модернизацию с использованием всех возможностей Island.

"Мы готовим предложения, и в ближайшее время они будут представлены командованию Военно-морских сил. По нашему мнению, проект должен предусматривать, что модернизация катеров Island должна осуществляться на Николаевском судостроительном заводе", - заявил директор-генеральный конструктор ГП "Опытно-проектный центр кораблестроения" Вадим Борисов, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, окончательный вариант модернизации патрульных катеров будет принят после того, как ВМС Украины получит широкий практический опыт применения Island.

В пресс-релизе отмечается, что катера типа Island - быстроходные патрульные катера Береговой охраны США, предназначенные для патрулирования и поисково-спасательных операций в прибрежных водах. В сентябре 2018 года два таких катера были переданы США Военно-морским силам Украины.

Как сообщалось, 27 сентября 2018 года на военно-морской базе в Балтиморе (штат Мэриленд, США) в присутствии президента Украины Петра Порошенко и вице-адмирала Береговой охраны США Майкла Макаллистера состоялась торжественная церемония передачи двух катеров класса "Айленд" (Island) Военно-морским силам Вооруженных сил Украины.

Меморандум о передаче Украине патрульных катеров USCGC Cushing (WPB-1321) и USCGC Drummond (WPB-1323) подписали командующий ВМС ВСУ адмирал Игорь Воронченко и вице-адмирала Береговой охраны США М.Макаллистер.

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