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12.08.2019
Интерфакс-АВН

Мероприятия по укреплению обороноспособности Южных Курил будут продолжены - МИД РФ

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Курилы
Курилы.
Источник изображения: gazeta.ru

Токио периодически пытается игнорировать неоспоримый суверенитет России над Южными Курилами

Москва. 9 августа. ИНТЕРФАКС - Несмотря на протесты Токио, поездки официальных лиц на российские Курилы будут продолжены, будут продолжены также плановые мероприятия по укреплению обороноспособности в регионе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В Токио должны отдавать себе полный отчет в том, что последовательная реализация федеральной целевой программы социально-экономического развития Курильских островов в Сахалинской области в 2016-2025 годах и поездки в этот российский регион официальных лиц, включая высокопоставленных представителей российского правительства, а также плановые мероприятия по укреплению обороноспособности нашей страны, в том числе с учетом военно-политической ситуации в северо-западной части Тихого океана, будут продолжены", - заявила Захарова в пятницу на брифинге.

Захарова отметила, что в России обратили внимание на реакцию японских официальных лиц на российские военные учения на острове Кунашир 5-10 августа этого года.

"Отношения между Россией и Японией продолжают последовательно развиваться по направлениям, которые задают активные двусторонние контакты на высшем уровне. Мы на это нацелены. Это наш курс", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

При этом Захарова выразила сожаление, что "Токио при этом периодически пытается игнорировать действительность, а именно неоспоримый суверенитет РФ над Южными Курилами по итогам Второй мировой войны".

"Все эти так называемые протесты против нашей законной деятельности в данной части Сахалинской области не просто неприемлемы, а прямо противоречат постоянным заявлениям японского руководства о намерении обеспечить спокойную и благожелательную атмосферу вокруг российско-японского диалога", - заявила Захарова.

6 августа посол Японии Тоёхиса Кодзуки был приглашен в МИД России, где замглавы российского внешнеполитического ведомства Игорь Моргулов обратил его внимание на неприемлемость протестов Токио в связи с действиями России на Южных Курилах.

"С российской стороны было акцентировано, что комментарии официального Токио по поводу посещений этого района Сахалинской области представителями российского руководства, а также проведения там различных мероприятий, в том числе социально-экономической и оборонной направленности, граничат с попыткой вмешательства во внутренние дела России", - говорится в сообщении МИД РФ.

Кодзуки обещал сообщить о сделанном ему представлении в Токио, заявили на Смоленской площади.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года.

Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

2 августа остров Итуруп посетил премьер РФ Дмитрий Медведев.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Япония
Персоны
Медведев Дмитрий
Проекты
Военные учения
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