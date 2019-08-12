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12.08.2019
WarSpot

"Брауншвейги" испытают лазеры

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Германия намерена войти в число стран, имеющих на вооружении боевые лазеры. Вчера, 8 августа, портал navaltoday.com сообщил о том, что компании Rheinmetall и MBDA начали совместную разработку лазерной системы для ВМФ Германии.

Планируется, что опытный образец лазерной установки будет испытан на корветах типа Braunschweig, также известных как К130. ВМФ Германии имеет на вооружении пять таких кораблей, ещё пять планируют построить до 2025 года.

Корвет типа Braunschweig.

Источник изображения: navaltoday.com

Rheinmetall и MBDA ожидают от военного командования финальных спецификаций лазерной установки. Тогда станет понятно, потребуется ли проектирование дополнительной силовой установки или же для питания будет достаточно штатной мощности двигателей корветов.

Корветы типа Braunschweig разрабатывались для борьбы с надводными кораблями и авиацией. Они могут поражать наземные цели в прибрежной зоне и патрулировать прибрежную акваторию. Корабли способны развивать скорость до 26 узлов (48 км/ч) и преодолевать без дозаправки 2500 миль (4600 км). Экипаж корвета состоит из 65 человек, автономность плавания превышает семь суток.

Каждый из "Брауншвейгов" вооружён 76-мм артиллерийской установкой, двумя 27-мм автоматическими пушками MLG-27, двумя пусковыми установками зенитно-ракетного комплекса RAM и двумя спаренными установками противокорабельных ракет RBS-15 Mk.3. Кроме того, на корабле оборудована площадка для одного вертолёта NH-90 и двух беспилотников с вертикальным взлётом и посадкой.

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Страны
Германия
Продукция
NH90
RBS-15
Компании
Leonardo
MBDA
Rheinmetall
Проекты
Braunschweig
БПЛА
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