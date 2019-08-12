Перехват на учениях: истребители США поднялись за российскими Ту-95

Истребители США вылетали на перехват российских Ту-95 у Аляски

Американские истребители вылетали на перехват российских стратегических бомбардировщиков в зоне противовоздушной обороны Канады и Аляски. При этом самолеты РФ не нарушили суверенное воздушное пространство США или Канады. В Минобороны России уточнили, что это был плановый полет в рамках учений. Россия и Соединенные Штаты довольно часто сопровождают самолеты друг друга.

Командование воздушно-космической обороны США (NORAD) сообщило, что американские истребители засекли и сопроводили два стратегических бомбардировщика ВКС России Ту-95.

"Два F-22, два истребителя CF-18 при поддержке E-3 Sentry (самолет дальнего радиолокационного обнаружения - прим. ред), KC-135 Stratotanker (военно-транспортный самолет - прим. ред) и заправщика C-130 из состава сил NORAD 8 августа успешно идентифицировали и перехватили два бомбардировщика Ту-95 "Медведь" в зоне противовоздушной обороны Канады и Аляски", - указано в сообщении.

Там подчеркнули, что российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве в море Бофорта и не заходили в суверенное воздушное пространство США или Канады.

Информацию о полете подтвердили в российском Минобороны. По данным ведомства, два стратегических бомбардировщика РФ Ту-95МС провели полеты над Беринговым морем в рамках учений "Океанский щит - 2019". На отдельных этапах полета их сопровождали американские истребители F-22 и F-18.

В сообщении министерства уточнили, что ракетоносцы более десяти часов выполняли полеты над нейтральными водами Берингова моря. Там обратили внимание, что летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Тихого океана, Атлантики, Арктики, Черного моря, строго соблюдая международные правила использования воздушного пространства и не нарушая границ иностранных государств.

Учения "Океанский щит" проходят с 1 по 9 августа в акватории Балтийского моря под руководством главкома ВМФ Николая Евменова. В маневрах участвуют 49 кораблей и боевых катеров, 20 судов обеспечения, 58 летательных аппаратов Военно-морского флота и Воздушно-космических сил, а также более 10,5 тыс. человек личного состава. Цель учений - отработать применение межфлотской группировки ВМФ.

Инцидент 8 августа - это уже второй перехват российских военных самолетов у североамериканского побережья за август. В начале месяца американские истребители сопроводили два противолодочных самолета РФ Ту-142. Факт полета также подтвердили в Минобороны.

Там подчеркнули, что россияне не нарушали воздушное пространство другого государства.

Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, Ту-142 пролетели у побережья США и Канады. Это был плановый полет над нейтральными водами Тихого океана, в ходе которого самолеты морской авиации Тихоокеанского флота осуществили 13-часовое патрулирование у побережья Аляски и Канады. Противолодочные самолеты сопровождали два истребителя-перехватчика МиГ-31БМ. Дозаправка Ту-142 была произведена в воздухе.

Очередной перехват российских самолетов американскими произошел в конце весны. Четыре стратегических бомбардировщика-ракетоносца РФ Ту-95МС 21 мая выполнили наблюдательный полет у берегов США, сообщили в Минобороны. Они пролетели вдоль западного побережья Аляски и Алеутских островов, а также над нейтральными водами Чукотского, Берингова и Охотского морей. В общей сложности бомбардировщики находились в воздухе более 12 часов.

В ведомстве сообщили, что на некоторых участках маршрута США поднимали для сопровождения российских ракетоносцев свои истребители F-22.

На следующий день Ту-95МС снова выполнили наблюдательный полет у берегов американской Аляски. По информации Минобороны, два самолета осуществили плановые полеты вдоль западного побережья Аляски и северного побережья Алеутских островов. На отдельных участках их также сопровождали американские F-22.

Впрочем, российская сторона также нередко перехватывает американские самолеты.

В середине июня истребители РФ Су-27 сопроводили стратегический бомбардировщик ВВС США Boeing B-52 Stratofortress у границы России. Соответствующее видео разместили на канале Минобороны России на YouTube. Запись была сделана из кабины пилота. На кадрах видно, как российский истребитель подлетает к американскому бомбардировщику и перехватывает его.

О самом инциденте сообщили в Национальном центре управления обороной РФ. Там отметили, что стратегические бомбардировщики В-52Н были перехвачены во время их приближения к госгранице России со стороны Черного и Балтийского морей. В ведомстве обратили внимание, что при перехвате не было допущено нарушения российской государственной границы, а сам полет Су-27 был выполнен в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Кристина Сизова