Турецкие водолазы нашли фрагменты пропавшего азербайджанского МиГ-29

В Каспийском море обнаружено место крушения истребителя МиГ-29 военно-воздушных сил Азербайджана. Специалисты по подводным работам подняли на поверхность несколько фрагментов затонувшего самолета.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана, к поискам исчезнувшего во время тренировочного полета 25 июля истребителя были привлечены военные водолазы из Турции.

"В настоящее время проводятся подготовительные работы по извлечению с морского дна основной части самолета", - говорится в официальном сообщении военного ведомства.

Отметим, что восьмого августа в Баку из Астрахани на помощь морякам Азербайджана вышли суда Каспийской флотилии "Анатолий Гужвин" и спасательный буксир СБ-45. Они должны были доставить к месту предполагаемой катастрофы телеуправляемые подводные аппараты "Фалкон", "Супер ГНОМ Про" и "Тайгер".

Напомним, что истребитель ВВС Азербайджана МиГ-29 потерпел крушение над Каспийский морем ночью 25 июля. Пилот погиб.

Николай Грищенко