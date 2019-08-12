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12.08.2019
Военное обозрение

США пригрозили Берлину передислокацией части своей армии из ФРГ в Польшу

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Соединенные Штаты могут вывести часть своего военного контингента с территории Германии и разместить его в Польше. Причиной этого называется нежелание Берлина увеличивать свои военные расходы, сообщает телеканал ARD со ссылкой на заявление посла США в Германии Ричарда Гренелла.

Источник изображения: https://www.nato.int/cps/en/natohq/index.htm

Согласно заявлению Гренелла, часть воинского контингента США может быть передислоцирована из Германии в Польшу по причине нежелания ФРГ увеличивать расходы на оборону до 2% от ВВП. Американский посол обвинил Германию в использовании бюджета на внутренние расходы, а не на военные. Поддержку Гренеллу высказала посол США в Польше Джоджетт Мосбахер, которая заявила, что в отличии от Германии, Польша выполняет все обязательства перед США и НАТО по расходам на оборону.

Действительно оскорбительно ожидать, что американский налогоплательщик дальше будет платить за более чем 50 тысяч американцев в Германии, тогда как немцы используют свой профицит торгового баланса на внутренние цели

- заявил он, добавив, что теперь наступило время действовать и президент США Дональд Трамп должен отреагировать на игнорирование Берлином требований США.

Президент Трамп прав, и Джорджетт Мосбахер права. Многочисленные президенты просили крупнейшую экономику Европы платить за свою собственную оборону. Это просьба, которая затянулась на многие годы и многие правительства. Наступило время решительных действий

- подчеркнул Гренелл.

Необходимо отметить, что в Германии расположен самый большой воинский контингент американской армии - 35 тысяч военнослужащих. Кроме того, к нему же относятся 17 тысяч американских и 12 тысяч немецких гражданских лиц, выполняющих работу на американских военных базах и т.д. При этом, несмотря на требования Трампа увеличить расходы на оборону до 2% от ВВП, в Берлине делать этого не торопятся, подняв их в этом году до 1,36%.

В тоже время в Польше только приветствуют размещение дополнительного американского военного контингента, заявляя, что готовы потратить на это "дополнительные средства".

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Страны
Германия
Польша
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
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