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12.08.2019
Известия.ru

В России создадут Ил-96 с двумя двигателями

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Марина Лысцева

Двухдвигательный самолет Ил-96 с двигателями ПД-35 может появиться в 2025 году. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщил управляющий директор – генеральный конструктор АО "ОДК-Авиадвигатель" Александр Иноземцев.

"Насколько я знаю, уже есть конкретное задание, это 2025 год. Первый якорный заказчик — управделами президента", — цитирует Иноземцева "РИА Новости".

В конце июня сообщалось, что в 2021 году авиационный комплекс им. Илюшина начнет летные испытания новейшего широкофюзеляжного Ил-96-400М, а первый серийный самолет будет построен в 2023-м.

О работе над двигателем ПД-35 28 июня рассказал глава Минпромторга России Денис Мантуров. По его словам, этот сверхтяжелый двигатель "пойдет как на широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет, так и на транспортную авиацию".

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Страны
Россия
Продукция
Ил-96
ПД-35
Компании
Минпромторг РФ
Персоны
Иноземцев Александр
Мантуров Денис
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1 комментарий
№1
12.08.2019 17:42
Пишут, что под ПД-35 выделили 3 млрд. $.
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