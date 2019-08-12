Войти
12.08.2019
Деловая газета "Взгляд"

НАТО модернизировало систему ПРО в Румынии

665
0
0
Американская наземная система противоракетной обороны Aegis Ashore на военной базе в Девеселу, Румыния
Американская наземная система противоракетной обороны Aegis Ashore на военной базе в Девеселу, Румыния.
Источник изображения: © AFP 2019 / Daniel Mihailescu

НАТО объявило о завершении плановой модернизации системы ПРО Aegis Ashore в Румынии на базе Девеселу.

"Система противобаллистической защиты НАТО Aegis Ashore в Румынии прошла давно запланированную модернизацию, которая завершилась в пятницу, 9 августа. Эта модернизация проходит во всех имеющихся у США системах Aegis (морского и сухопутного базирования – прим. ВЗГЛЯД) и не предоставляет комплексу Aegis Ashore никаких наступательных возможностей", – передает ТАСС сообщение альянса.

Там добавили, что после завершения модернизации системы ПРО в Румынии с базы Девеселу выведут американский комплекс ПВО THAAD.

Напомним, в начале июля американские СМИ сообщили, что НАТО изучает возможность модернизации ПРО в Европе для того, чтобы системы смогли сбивать российские ракеты. Отмечалось, что речь идет о системах Aegis Ashore в Румынии и Польше, которые могут снабдить модернизированными радарами и перехватчиками для противостояния с крылатой ракетой 9М729.



Дмитрий Зубарев

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Румыния
США
Продукция
9М729
THAAD
Иджис
Проекты
NATO
Похожие новости
08.07.2019
НАТО усилит ПРО в Европе из-за России
21.01.2019
Звездные войны: в США придумали, как противостоять России
12.11.2018
Синьхуа (Китай): российские ракеты пугают США
28.03.2018
Мишень двойного назначения
21.09.2015
Ракеты для растущего зонтика
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.08 20:13
  • 29
После взрыва на полигоне в Северодвинске зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона
  • 12.08 18:30
  • 1
Пакистан не исключает силового решения ситуации вокруг Кашмира
  • 12.08 18:18
  • 111
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 12.08 18:10
  • 1
"Калашников" представил электромобиль-такси
  • 12.08 17:42
  • 1
В России создадут Ил-96 с двумя двигателями
  • 12.08 17:22
  • 3
Атака климатическим оружием: депутат Госдумы назвал причину пожаров
  • 12.08 17:11
  • 3
Хуаньцю шибао (Китай): как китайские эксперты оценили первый полет улучшенной версии беспилотника шестого поколения
  • 12.08 17:11
  • 1
Названы победители индивидуальной гонки "Танкового биатлона"
  • 12.08 17:06
  • 1
Закономерная победа монгольских военных – конный марафон в рамках "Армия- 2019"
  • 12.08 16:53
  • 3
СССР – СНГ – Российская Федерация: становление новых вооруженных сил
  • 12.08 16:45
  • 74
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 12.08 16:26
  • 39
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
  • 12.08 15:51
  • 4
Стала известна зарплата космонавтов в России
  • 12.08 15:48
  • 1
В США оценили шансы истребителя F-22 против Су-57
  • 12.08 12:45
  • 57
На закупку авиационных ракет С-8КОМ выделено почти 10 млрд рублей