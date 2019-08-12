Европейско-российские испытания ExoMars-2020 провалились

Испытания парашютной системы европейско-российской миссии ExoMars-2020 провалились, сообщил РИА Новости источник.

"Испытания парашютной системы на шведском ракетном полигоне Эсрейндж завершились неудачей. Полноразмерный макет десантного модуля марсианской станции ExoMars-2020 разбился при посадке", — сказал собеседник.

Агентство отмечает, что тесты, в ходе которых аэростат с макетом поднялся на высоту в несколько километров, состоялись 5 августа.

По мнению руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, за оставшееся до запуска время парашютную систему можно отработать: "Думаю, сроки запуска не сдвинутся, если не возникнут какие-то новые причины. Если в этот раз не получилось — подправят, времени еще достаточно".

В октябре 2016 года демонстрационный посадочный модуль Schiaparelli миссии ExoMars-2016 разбился о поверхность Марса. Причиной инцидента стала ошибка системы управления, в результате которой аппарат массой 577 килограммов преждевременно отключил тормозные ракетные двигатели.

Запуск ExoMars-2020 запланирован на 2020 год. Россия для миссии предоставит ракету "Протон-М", десантный модуль с посадочной платформой, а также научные инструменты для марсохода. Основное управление системами ExoMars-2020 будет осуществлять Европейское космическое агентство (ЕКА), которое передаст "Роскосмосу" посадочную платформу только после того, как ее покинет ровер.