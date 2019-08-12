США - проводник политики Израиля на Ближнем Востоке

Иран рассматривает членство Израиля в инициированной Соединёнными Штатами военной коалиции в регионе Персидского залива как непосредственную угрозу своей национальной безопасности.

Исламская Республика будет противостоять израильскому присутствию в указанном регионе в порядке осуществления своего права на самооборону. С такими предупреждениями выступил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, передаёт новостное агентство Fars.

"Заявление (Израиля) о возможном присутствии оккупационного режима в самопровозглашенной военной коалиции в Персидском заливе является вопиющей угрозой национальной безопасности Ирана", - отметили во внешнеполитическом ведомстве ИРИ.

В связи с этим иранская сторона оставляет за собой право на самооборону для противодействия угрозе, и "предостерегает Вашингтон и Тель-Авив, что вся ответственность за ужасные последствия этого шага ложится на них".

Ранее министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что его страна присоединится к возглавляемой США коалиции "для защиты торговых путей в Персидском заливе". Вслед за этим командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Хосейн Салами предупредил, что любая новая война в регионе станет серьезной угрозой для Израиля. По его словам, у США нет желания вступать в военную конфронтацию с Ираном, поскольку они знают, что "новая война станет масштабной угрозой для существования сионистского режима".