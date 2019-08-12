Войти
12.08.2019
Военно-промышленный курьер

США - проводник политики Израиля на Ближнем Востоке

547
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Иран рассматривает членство Израиля в инициированной Соединёнными Штатами военной коалиции в регионе Персидского залива как непосредственную угрозу своей национальной безопасности.

Исламская Республика будет противостоять израильскому присутствию в указанном регионе в порядке осуществления своего права на самооборону. С такими предупреждениями выступил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, передаёт новостное агентство Fars.

"Заявление (Израиля) о возможном присутствии оккупационного режима в самопровозглашенной военной коалиции в Персидском заливе является вопиющей угрозой национальной безопасности Ирана", - отметили во внешнеполитическом ведомстве ИРИ.

В связи с этим иранская сторона оставляет за собой право на самооборону для противодействия угрозе, и "предостерегает Вашингтон и Тель-Авив, что вся ответственность за ужасные последствия этого шага ложится на них".

Ранее министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что его страна присоединится к возглавляемой США коалиции "для защиты торговых путей в Персидском заливе". Вслед за этим командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Хосейн Салами предупредил, что любая новая война в регионе станет серьезной угрозой для Израиля. По его словам, у США нет желания вступать в военную конфронтацию с Ираном, поскольку они знают, что "новая война станет масштабной угрозой для существования сионистского режима".

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
США
Похожие новости
17.10.2017
Нетаньяху уверен, что Иран не будет нарушать условия ядерной сделки
05.05.2017
Йеменская головоломка
03.03.2016
Израиль начинает строительство новой инфраструктуры ПРО для защиты от ракет средней дальности
16.02.2016
Польский военный потенциал сформирован по случайному принципу, а Россия продолжает модернизироваться (Dziennik Gazeta Prawna, Польша)
22.12.2015
Мифы мирового рынка вооружений
29.05.2015
Американское «умное оружие» для ЦАХАЛ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.08 20:13
  • 29
После взрыва на полигоне в Северодвинске зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона
  • 12.08 18:30
  • 1
Пакистан не исключает силового решения ситуации вокруг Кашмира
  • 12.08 18:18
  • 111
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 12.08 18:10
  • 1
"Калашников" представил электромобиль-такси
  • 12.08 17:42
  • 1
В России создадут Ил-96 с двумя двигателями
  • 12.08 17:22
  • 3
Атака климатическим оружием: депутат Госдумы назвал причину пожаров
  • 12.08 17:11
  • 3
Хуаньцю шибао (Китай): как китайские эксперты оценили первый полет улучшенной версии беспилотника шестого поколения
  • 12.08 17:11
  • 1
Названы победители индивидуальной гонки "Танкового биатлона"
  • 12.08 17:06
  • 1
Закономерная победа монгольских военных – конный марафон в рамках "Армия- 2019"
  • 12.08 16:53
  • 3
СССР – СНГ – Российская Федерация: становление новых вооруженных сил
  • 12.08 16:45
  • 74
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 12.08 16:26
  • 39
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
  • 12.08 15:51
  • 4
Стала известна зарплата космонавтов в России
  • 12.08 15:48
  • 1
В США оценили шансы истребителя F-22 против Су-57
  • 12.08 12:45
  • 57
На закупку авиационных ракет С-8КОМ выделено почти 10 млрд рублей