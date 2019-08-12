Тяжелый транспортировщик Ан-124 "Руслан" могут оснастить отечественным двигателем - разработчик

Пермь. 9 августа. ИНТЕРФАКС - Тяжелый дальний транспортный самолет Ан-124 "Руслан" в перспективе может получить отечественный двигатель, сообщил управляющий директор, генеральный конструктор АО "ОДК-Авиадвигатель" Александр Иноземцев.

"Это будет не ПД-35, другой двигатель, но из этого семейства", - сообщил генконструктор.

Как сообщалось, 2 июня 2018 года командующий военно-транспортной авиацией РФ Владимир Бенедиктов сообщил в эфире "Эха Москвы", что в России рассматривают вопрос о возобновлении производства самого крупного и грузоподъемного самолета в мире - Ан-124 "Руслан".