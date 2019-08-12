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12.08.2019
Интерфакс-АВН

Тяжелый транспортировщик Ан-124 "Руслан" могут оснастить отечественным двигателем - разработчик

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Стратегический военно-транспортный самолет Ан-124 "Руслан" в сопровождении двух истребителей Су-27
Стратегический военно-транспортный самолет Ан-124 "Руслан" в сопровождении двух истребителей Су-27.
Источник изображения: © РИА Новости / Антон Денисов

Пермь. 9 августа. ИНТЕРФАКС - Тяжелый дальний транспортный самолет Ан-124 "Руслан" в перспективе может получить отечественный двигатель, сообщил управляющий директор, генеральный конструктор АО "ОДК-Авиадвигатель" Александр Иноземцев.

"Это будет не ПД-35, другой двигатель, но из этого семейства", - сообщил генконструктор.

Как сообщалось, 2 июня 2018 года командующий военно-транспортной авиацией РФ Владимир Бенедиктов сообщил в эфире "Эха Москвы", что в России рассматривают вопрос о возобновлении производства самого крупного и грузоподъемного самолета в мире - Ан-124 "Руслан".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ан-124
ПД-35
Персоны
Иноземцев Александр
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3 комментария
№1
12.08.2019 00:56
+1
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№2
12.08.2019 08:49
ПАК-ДА, ПД-20 хотят оснащать? Самым слабым в семействе ПД-35.

Я так понимаю, что если будет ПД-20 - то отпадает редукторный ПД-18Р. Должный стать самым мощным в линейке ПД-14.
0
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№3
12.08.2019 09:31
Цитата, q
Я так понимаю, что если будет ПД-20 - то отпадает редукторный ПД-18Р. Должный стать самым мощным в линейке ПД-14.

Иноземцев не любит редукторы. Он скорее запилит другой газогенератор но редуктора скорее всего не будет
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