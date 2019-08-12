Тяжелый транспортировщик Ан-124 "Руслан" могут оснастить отечественным двигателем - разработчик
Стратегический военно-транспортный самолет Ан-124 "Руслан" в сопровождении двух истребителей Су-27.
Источник изображения: © РИА Новости / Антон Денисов
Пермь. 9 августа. ИНТЕРФАКС - Тяжелый дальний транспортный самолет Ан-124 "Руслан" в перспективе может получить отечественный двигатель, сообщил управляющий директор, генеральный конструктор АО "ОДК-Авиадвигатель" Александр Иноземцев.
"Это будет не ПД-35, другой двигатель, но из этого семейства", - сообщил генконструктор.
Как сообщалось, 2 июня 2018 года командующий военно-транспортной авиацией РФ Владимир Бенедиктов сообщил в эфире "Эха Москвы", что в России рассматривают вопрос о возобновлении производства самого крупного и грузоподъемного самолета в мире - Ан-124 "Руслан".
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3 комментария
№2
forumow
12.08.2019 08:49
ПАК-ДА, ПД-20 хотят оснащать? Самым слабым в семействе ПД-35.
Я так понимаю, что если будет ПД-20 - то отпадает редукторный ПД-18Р. Должный стать самым мощным в линейке ПД-14.
Я так понимаю, что если будет ПД-20 - то отпадает редукторный ПД-18Р. Должный стать самым мощным в линейке ПД-14.
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