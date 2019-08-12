Ядерное разоружение является важной составляющей успешного взаимодействия Казахстана и США - Токаев

Нур-Султан. 9 августа. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил с членами палаты представителей Конгресса США Девином Нуньесом и Риком Кроуфордом вопросы расширения стратегического партнерства между двумя странами и региональную повестку дня, сообщила пресс-служба главы Казахстана.

"США стали одним из первых государств, признавших независимость Казахстана. Мы имеем тесное сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной и энергетической сферах. Важной составляющей нашего успешного взаимодействия является сфера ядерного нераспространения и разоружения", - отметил на встрече Токаев.

Американские законодатели поздравили Токаева с победой на президентских выборах и пожелали успехов в реализации намеченных реформ, говорится в сообщении пресс-службы.