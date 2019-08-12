Войти
12.08.2019
Интерфакс-АВН

Ядерное разоружение является важной составляющей успешного взаимодействия Казахстана и США - Токаев

557
0
0
Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев.
Источник изображения: kursiv.kz

Нур-Султан. 9 августа. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил с членами палаты представителей Конгресса США Девином Нуньесом и Риком Кроуфордом вопросы расширения стратегического партнерства между двумя странами и региональную повестку дня, сообщила пресс-служба главы Казахстана.

"США стали одним из первых государств, признавших независимость Казахстана. Мы имеем тесное сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной и энергетической сферах. Важной составляющей нашего успешного взаимодействия является сфера ядерного нераспространения и разоружения", - отметил на встрече Токаев.

Американские законодатели поздравили Токаева с победой на президентских выборах и пожелали успехов в реализации намеченных реформ, говорится в сообщении пресс-службы.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
США
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
25.07.2017
Зачем Белоруссии российский "Искандер", когда есть собственный "Полонез"?
16.11.2016
Ликвидация дыр в противоракетной обороне России подходит к концу
08.07.2016
Саммит НАТО как формальный ритуал (Neatkarigas Rita Avize, Латвия)
08.04.2015
Ракетные войска России не могут найти замену белорусским колесам
20.09.2013
Украинский авиапром: Дорога к небесам
12.09.2011
Саудовская Аравия берется за военный атом? (Intelligence Online)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.08 20:13
  • 29
После взрыва на полигоне в Северодвинске зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона
  • 12.08 18:30
  • 1
Пакистан не исключает силового решения ситуации вокруг Кашмира
  • 12.08 18:18
  • 111
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 12.08 18:10
  • 1
"Калашников" представил электромобиль-такси
  • 12.08 17:42
  • 1
В России создадут Ил-96 с двумя двигателями
  • 12.08 17:22
  • 3
Атака климатическим оружием: депутат Госдумы назвал причину пожаров
  • 12.08 17:11
  • 3
Хуаньцю шибао (Китай): как китайские эксперты оценили первый полет улучшенной версии беспилотника шестого поколения
  • 12.08 17:11
  • 1
Названы победители индивидуальной гонки "Танкового биатлона"
  • 12.08 17:06
  • 1
Закономерная победа монгольских военных – конный марафон в рамках "Армия- 2019"
  • 12.08 16:53
  • 3
СССР – СНГ – Российская Федерация: становление новых вооруженных сил
  • 12.08 16:45
  • 74
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 12.08 16:26
  • 39
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
  • 12.08 15:51
  • 4
Стала известна зарплата космонавтов в России
  • 12.08 15:48
  • 1
В США оценили шансы истребителя F-22 против Су-57
  • 12.08 12:45
  • 57
На закупку авиационных ракет С-8КОМ выделено почти 10 млрд рублей