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09.08.2019
Lenta.ru

Появились сообщения об облучении пострадавших при взрыве на полигоне ВМФ

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Источник изображения: Telegram-канал Mash

Шесть пострадавших при взрыве и пожаре на военном полигоне в Архангельской области получили серьезные дозы радиации и доставлены в Москву самолетами санитарной авиации, утверждает Telegram-канал Baza, не указывая источник информации.

По его данным, всех шестерых везут в федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна, который является флагманским учреждением российского здравоохранения в области биофизики, радиационной и ядерной медицины. Канал также назвал их имена: Игорь Березин, Сергей Плаксин, Алексей Перепелкин, Дмитрий Абалин, Александр Манюсин и Сергей Гришин.

Помимо этого Baza, ссылаясь на источники в Минобороны России, сообщает, что всю одежду пострадавших сожгли сразу после госпитализации. Аналогично поступили и с костюмами химической защиты и одеждой врачей, которые первыми оказывали помощь раненым. О том, что врачи, работавшие с пострадавшими в результате взрыва на полигоне, были одеты в костюмы химзащиты, сообщал Telegram-канал Mash, 8 августа опубликовавший несколько фотографий, на которых запечатлены медики в соответствующем снаряжении рядом с вертолетом и реанимобилями с номерными знаками Архангельской области.

Министерство обороны не комментировало данную информацию, но отмечало в своем пресс-релизе, что "никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме".

Вместе с тем власти Северодвинска, близ которого произошло ЧП, сообщали о трехкратном превышении допустимой нормы радиационного фона в течение получаса после взрыва. В отделе гражданской защиты администрации города заявили, что это не представляло опасности для горожан и что вскоре уровень радиации резко снизился, вернувшись в пределы нормы.

На фоне этих сообщений военные эксперты из США, ссылаясь на спутниковые снимки района взрыва в Двинском заливе Белого моря, заметили там транспортный танкер "Серебрянка", предназначенный для сбора и хранения радиоактивных отходов. Впрочем, из открытых источников известно, что данное судно регулярно участвует в мероприятиях по транспортировке отработавшего ядерного топлива и материалов, прежде всего утилизированных атомных подводных лодок, а также обслуживает атомные ледоколы в северо-западной части России.

Взрыв и пожар на военном полигоне в Архангельской области произошли днем 8 августа. Как сообщали в Минобороны, это случилось при испытаниях жидкостного реактивного двигателя. Погибли два специалиста министерства, еще шесть сотрудников ведомства и неназванного предприятия-разработчика пострадали. В Минобороны не раскрывали какие-либо другие детали о ЧП, но власти региона заявляли, что оно произошло близ села Нёноксы — там расположен 45-й государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ России, где, согласно открытым данным, испытывается практически все новейшее ракетное вооружение, включая ракеты стратегического назначения.

По информации источников "Ленты.ру", происшествие может быть связано с испытаниями мобильной пусковой установки для гиперзвуковой ракеты "Циркон"; "Коммерсантъ", ссылаясь на одного из военных моряков, писал, что взрыв мог произойти в результате разрушения ракеты и последовавшего за этим соединения топлива с окислителем.

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