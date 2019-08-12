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12.08.2019
ЦАМТО

Lockheed Martin поставит дополнительные ракеты для комплексов THAAD Саудовской Аравии

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Американский противоракетный комплекс системы THAAD
Американский противоракетный комплекс системы THAAD.
Источник изображения: CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Capt. Adan Cazarez / Missile Training

ЦАМТО, 9 августа. Минобороны США объявило о подписании Агентством по ПРО США с компанией Lockheed Martin Missiles and Fire Control дополнительного контракта на производство ракет-перехватчиков для комплекса противоракетной обороны THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) ВС Саудовской Аравии.

Стоимость соглашения, подписанного в рамках программы "Иностранные военные продажи", составляет 1,474 млрд. долл. После подписания данного соглашения общая стоимость закупки возросла с 3,891 до 5,365 млрд. долл. Работы по текущему контракту будут выполнены на предприятиях в Далласе (шт.Техас), Саннивейл (шт.Калифорния), Хантсвилле (шт.Алабама), Кэмдене (шт.Арканзас), Трое (шт.Алабама) и будут завершены до 31 июля 2023 года.

Как сообщал ЦАМТО, Государственный департамент США одобрил поставку Саудовской Аравии в рамках программы "Иностранные военные продажи" систем противоракетной обороны THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), связанных услуг поддержки и оборудования в октябре 2017 года. Общая стоимость контракта может составить 15 млрд. долл. Запрос правительства Саудовской Аравии включал продажу 44 пусковых установок THAAD, 360 ракет-перехватчиков THAAD, 16 мобильных тактических станций управления огнем и связи THAAD, 7 РЛС AN/TPY-2, а также другого оборудования, военной техники и услуг.

В марте 2019 года Агентство по ПРО в рамках программы "Иностранные военные продажи" подписало с Lockheed Martin начальный контракт стоимостью 945,9 млн. долл. на реализацию первой фазы программы поставки Саудовской Аравии систем THAAD. Соглашение предусматривало закупку материалов и комплектующих с длительными сроками изготовления, инструмента и испытательного оборудования, выполнение разработки, обучение персонала. Работы должны быть завершены до конца октября 2026 года.

Поставка комплексов THAAD обеспечит верхний уровень эшелонированной системы противоракетной обороны Саудовской Аравии. Ракеты-перехватчики THAAD оснащены кинетической боевой частью, обеспечивающей поражение цели методом прямого удара (hit-to-kill). Они позволяют осуществлять перехват баллистических ракет, как в космическом пространстве, так и в атмосфере. Комплекс может взаимодействовать с другими элементами эшелонированной системы ПРО, выполнять задачи совместно с ЗРК "Пэтриот" PAC-3, "Иджис", средствами обнаружения передового базирования и системой боевого управления, контроля и связи C2BMC (Command, Control, Battle Management, and Communications).

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Страны
Саудовская Аравия
США
Продукция
AN/TPY-2
Patriot ЗРК
THAAD
Иджис
Компании
Lockheed-Martin
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