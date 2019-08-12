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12.08.2019
Российская газета

Редкие фото: Т-90А с включенной противоракетной защитой замечен в Сирии

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Источник изображения: rg.ru

Основные боевые танки российского производства Т-90А, находящиеся в сирийских сухопутных войсках, продолжают принимать участие в боях против террористов.

Особенностью этих боевых машин является то, что на них установлен комплекс оптико-электронного подавления "Штора", который позволяет им быть практически неуязвимыми для противотанковых ракет второго поколения.

В передней части башни, по сторонам от 125-мм орудия, смонтированы специальные прожекторы, прозванные в СМИ "красными глазами". Они создают мощные непроницаемые помехи различному высокоточному оружию впереди на дистанции до 2500 м и по фронту шириной около 840 м.

Также такие системы могут препятствовать работе лазерных прицелов-дальномеров, имеющихся на танках и других бронемашинах.

В темное время суток эти прожекторы служат не только для защиты, но и дают подсветку установленным инфракрасным приборам ночного видения, что мы и видим на фотографиях.

Удачное применение Т-90 с такими комплексами противоракетной защиты в Сирии произвело большое впечатление на военных разных стран. Некоторые из них, ранее закупавшие "девяностые" без "Штор", решили устанавливать их на своей технике.


Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Т-90 "Владимир"
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