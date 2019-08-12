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12.08.2019
Военное обозрение

Американская армия потеряла беспилотник MQ-1C Grey Eagle над Ираком

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Американская армия потеряла разведывательный беспилотник над территорией Ирака. Как сообщило иракское новостное агенство Burathanews, БПЛА упал к северо-западу от столицы Ирака Багдада.

Источник изображения: http://burathanews.com/arabic/news

По данным иракского новостного агенства, американский разведывательный беспилотник MQ-1C Grey Eagle упал к северо-западу от Багдада. По данным источников агенства, причиной падения беспилотника, с большой вероятностью, является хакерская атака, проведенная с целью перехвата его управления. Вероятность хакерской атаки косвенно подтверждается снимками аппарата, который при падении не получил серьезных повреждений, кроме сломанных задних крыльев и винта.

Американский разведывательный дрон при падении серьезных повреждений не получил. Этот факт может говорить о том, что беспилотник подвергся хакерскому перехвату, в результате чего был посажен на землю

- приводит новостное агенство слова источников.

По предположению некоторых источников, к "посадке" БПЛА могли быть причастны иранские военные с иранской военной базы, расположенной недалеко от места падения MQ-1C Grey Eagle, применившие систему исполнительной радиотехнической разведки 1Л22М "Автобаза-М". По другим данным, беспилотник мог быть поврежден огнем 23-мм зенитной установки.

На снимке, представленном агентством, ясно виден бортовой номер упавшего беспилотника - 52187, подтверждающий его принадлежность к армии США. В настоящее время беспилотник передан силам безопасности Ирака.

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Страны
Ирак
Иран
США
Продукция
MQ-1 Predator
Проекты
БПЛА
ИТ
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