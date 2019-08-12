В Эстонии "единственным гарантом" безопасности страны назвали США

Официальный Таллин заявил, что только единственное государство в мире, а именно Соединенные Штаты, способно нивелировать все угрозы национальной безопасности Эстонии. Об этом говорится в меморандуме, подготовленном МИД республики для правительства страны, сообщает портал телерадиовещания ERR.

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В опубликованном меморандуме говорится, что двусторонние отношения Эстонии и США имеют "уникальное" значение для безопасности Эстонии. МИД страны отмечает, что доверие других европейских стран к политическим гарантиям безопасности со стороны США снизилось. В свою очередь, охлаждение отношений между ЕС и США приводит к тому, что снижается безопасность таких малых стран, как Эстония. Поэтому участие Соединенных штатов в безопасности Эстонии "жизненно важно".

Соединенные Штаты являются единственной страной, которая разделяет фундаментальные ценности, лежащие в основе общественного устройства Эстонии, и обладает достаточной военной, политической и экономической мощью для противодействия атакам, которые могут угрожать Эстонии

- говорится в документе.

МИД Эстонии рекомендует вывести эстонско-американский диалог на более действенный уровень, лучше готовить визиты на высоком уровне, представителям США предлагается почаще посещать Эстонию. Кроме того, Таллин обещает проводить с США политические консультации на различных уровнях на темы Совета безопасности ООН, планировать более активное участие американской армии в учениях в Прибалтике и акватории Балтийского моря, углублять экономические отношения и многое другое, что позволит, по мнению эстонских политиков, защитить страну от вероятного нападения.