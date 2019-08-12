Первый чемпионат ДОСААФ России по сверхлегкой авиации прошел в Калининграде

На летном поле аэродрома Девау ("Малое Исаково") в Калининграде состоялся первый открытый чемпионат ДОСААФ России в дисциплине "Параплан, полет на точность". В соревнованиях участвовали спортсмены Калининградской области и парапланеристы из Латвии - отец и сын Вилнис и Эрик Гайлумсы, сообщает пресс-служба оборонного общества.

Первый день выдался сложным: ветер, постоянно менял направление и многие спортсмены совершали посадку за пределами зачетного круга. Только мастеру спорта России, члену ДОСААФ Сергею Сухорученко и Константину Палушко удалось произвести касание всего в двух сантиметрах от центра мишени. Позже организаторы решили приостановить соревнования из-за ухудшения погоды.

Во второй день соревнований Сергей Сухорученко закрепил свой успех. Он приземлился на зачетный круг точно "в ноль". Больше такого результата не достиг ни один из участников чемпионата. В итоге он и стал победителем. Второе место у Александра Носаля, бронза у Дениса Богданова.