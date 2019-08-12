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12.08.2019
Военно-промышленный курьер

"В бой идут старики" - в небе Сирии

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Источник изображения: vpk-news.ru

Истребители второго поколения МиГ-21, которые советские летчики за характерный внешний вид называли "Балалайками", по-прежнему активно используются военно-воздушными силами Сирии. В Сети появились фотографии самолета-ветерана, находящегося на боевом дежурстве в одном из бетонных укрытий авиабазы в провинции Дейр-эз-Зор.

Крылатая машина, по данным сирийских источников, недавно прошла ремонт, поэтому находится в достаточно хорошем состоянии.

По имеющейся информации, к началу гражданской войны на вооружении ВВС САР находилось менее сотни таких самолетов, причем уже тогда часть из них была в нерабочем состоянии и годилась разве что на списание.

"Двадцать первые" активно применялись для нанесения ударов по наземным целям: базам и позициям террористов, их боевой и транспортной технике. Для этого использовались различные неуправляемые авиационные ракеты: от небольших трехкилограммовых 57-мм С-5, до тяжелых 240-мм С-24 весом в 235 кг.

Также применялись различного вида авиационные бомбы. Причем, когда запасы таких боеприпасов израсходовали, было организовано производство на местных предприятиях. Внешне такие бомбы можно было легко отличить от оригинальных: их корпуса быстро покрывались ржавчиной.

Местные пилоты и авиатехники относятся к МиГам с большим уважением, сообщает РГ, отмечая их простоту и высокую ремонтопригодность и прощая издержки возраста.

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  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Продукция
МиГ-21
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