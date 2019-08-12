БМП по-итальянски

В 1982 году в Италии началась разработка сразу трёх новых образцов бронетехники: основного боевого танка С1 "Ариете", колёсной боевой машины В1 "Чентауро" и боевой машины пехоты VCC-80 "Дардо". Разработка последней стала ответом на появление БМП как нового класса боевых машин и изменение тактических требований к транспортным средствам мотопехоты.

Итальянская промышленность, освоившая лицензионное производство американского БТР М113, имела опыт создания на его базе "эрзац-БМП". Такая машина, получившая обозначение VCC-1 "Камиллино", отличалась "активным" расположением десанта: в скошенной верхней части бортов десантного отделения имелись приборы наблюдения и амбразуры, позволяющие десантникам вести огонь. Вооружение VCC-1 не отличалось от стандартного М113 и состояло из единственного 12,7-мм пулемёта. С начала 70-х годов итальянская армия получила около 600 "Камиллино", однако они рассматривались лишь как временное решение.

"Эрзац-БМП" VCC-1 "Камиллино". Источник изображения: reddit.com

Разработка, испытания, производство

Первые прикидки по будущей полноценной БМП появились в 1973 году, но тактико-технические требования были выработаны только к началу 80-х годов. Основными из них являлись:

классическая компоновка с как можно меньшей высотой по крыше башни и массой, не превышающей 25 т;

двухместная башня;

вместимость — 9 человек (3 члена экипажа и 6 десантников);

возможность ведения огня десантниками изнутри БМП;

вооружение — 25-мм пушка, 7,62-мм пулемёт и две ПУ ПТУР;

наличие системы управления вооружением, тепловизионного прицела и стабилизатора вооружения;

бронирование, защищающее от огня стрелкового оружия и осколков снарядов;

силовая установка — дизель мощностью не менее 380 л.с., обеспечивающий скорость не менее 65 км/ч и запас хода по шоссе 500 км;

наличие системы защиты от оружия массового поражения.

В 1982 году официально стартовала программа создания новой БМП. Её главными участниками были концерны "ОТО-Мелара" (производитель VCC-1) и "Фиат". Основные проектные работы завершились три года спустя, а в июне 1986 года состоялась официальная презентация опытного образца машины, получившей обозначение VCC-80 (Veicolo Corazzato Combattimento per ani 80 — "Боевая бронированная машина 80-х годов"). Название "Дардо" ("Стрела") появилось уже в 90-е годы. Первые два прототипа получили башни TС-25 с 25-мм пушкой, а на третьей машине установили 60-мм пушку HVMS — продукт итало-израильского сотрудничества, считавшийся в то время весьма многообещающим, но так и не получивший широкого распространения. Кроме того, третий прототип получил гидропневматическую подвеску.

Прототип VCC-80 с 60-мм пушкой. Источник изображения: reddit.co

Если проектирование VCC-80 шло довольно быстро, то испытания итальянской БМП затянулись. В июле 1992 года был объявлен своеобразный "промежуточный финиш": разработка "Дардо" официально завершилась, но устранение мелких недостатков и окончательная "подгонка" БМП под требования заказчика продолжалась. Лишь в 1998 году был подписан контракт на поставку первой партии VCC-80 в количестве 200 единиц. Осенью следующего года армия Италии обнародовала планы закупки ещё 600 "Дардо" (включая спецмашины: КШМ и самоходные миномёты) с завершением поставок в 2016 году. Однако суровые бюджетные реалии вынудили военных поумерить свои аппетиты. В итоге первая партия так и осталась единственной. Производство серийных БМП VCC-80, осуществлявшееся консорциумом "Ивеко-Фиат-ОТО-Мелара" на заводах в Больцано и Специи, началось в 2001 году. Поначалу оно велось очень низким темпом: в 2003 году армия располагала лишь 28 "Дардо". Последние из двух сотен изготовленных VCC-80 покинули заводские цеха в 2006 году.

Проекции БМП VCC-80. Источник изображения: the-blueprints.com

Конструкция

Компоновка VCC-80 является классической для боевых машин пехоты. В передней части корпуса слева находится отделение управления с рабочим местом механика-водителя, справа — моторно-трансмиссионное. За ними расположено боевое отделение с двухместной башней, а далее в корму — десантное отделение.

Доступ механика-водителя на его рабочее место обеспечивает круглый люк, откидываемый вправо. Перед ним установлено три перископических прибора наблюдения, средний из которых можно заменить прибором ночного видения.

Башня ТС-25 смещена несколько вправо от оси симметрии машины. В ней располагаются командир (справа) и наводчик (слева). Доступ их на рабочие места осуществляется через круглые люки. Основным вооружением "Дардо" является 25-мм пушка "Эрликон" КВА, спусковой механизм которой обеспечивает как ведение одиночного огня, так и стрельбу очередями с переменной скорострельностью (стандартные режимы ведения огня — очереди по 3 или 11 снарядов). Максимальная скорострельность составляет 600 выстр./мин, дальность стрельбы – 2500 м. Стреляные гильзы выбрасываются наружу через круглый люк в левой стенке башни, закрываемый двумя створками. Диапазон углов вертикальной наводки составляет от ?10 до +60°. Большой угол возвышения позволяет вести огонь по вертолётам, а также весьма полезен при ведении боевых действий в горах и городе. Орудие снабжено двухплоскостным стабилизатором.

БМП "Дардо" с открытым люком для выброса гильз. Источник изображения: esercito.difesa.it

Пушка имеет двухленточную систему питания, обеспечивающую применение двух типов снарядов: осколочно-зажигательных (массой 180 г) и бронебойных подкалиберных (150 г). Готовый к стрельбе боекомплект составляет 200 снарядов (125 осколочно-зажигательных и 75 бронебойных); ещё 200 снарядов перевозятся в корпусе БМП. Вспомогательное вооружение — 7,62-мм пулемёт MG3 (боекомплект 700 патронов), установленный слева от пушки. Спуск для пушки и пулемёта общий, поэтому перед открытием огня следует установить в соответствующее положение переключатель выбора оружия.

БМП "Дардо" может дополнительно вооружаться ПТУР "Тоу". Две однозарядные пусковые установки, подвижные в вертикальной плоскости (от ?7 до +30°), устанавливаются по бокам башни. Возимый боекомплект (включая две ракеты, находящиеся на пусковых установках) составляет восемь ПТУР. Вероятно, разместить такое количество ракет в корпусе машины можно лишь за счёт уменьшения численности десанта. Вариант БМП с ПТУР встречается весьма редко. В последнее время появились сообщения о вооружении десяти БМП VCC-80 новыми ПТРК "Спайк-LR". По бокам передней части башни установлены два четырёхствольных дымовых гранатомёта.

БМП VCC-80 с пусковыми установками ПТУР. Источник изображения: army-technology.com

Пуск ПТУР "Тоу" с БМП VCC-80. Источник изображения: army-technology.com

Как уже отмечалось, тактико-технические требования к БМП VCC-80 предусматривали оснащение её системой управления вооружением (СУВ). Это требование было весьма дальновидным: достаточно сказать, что в 80-е годы ни "Мардер", ни "Брэдли" таких систем не имели. Поначалу предполагалось применить на "Дардо" отечественную СУВ TURMS, разрабатывавшуюся фирмой "Галилео", но в 90-е годы была выбрана СУВ американской фирмы "Коллсмэн". Её основной элемент — комбинированный дневной/ночной прицел DNRS, стабилизированный в вертикальной плоскости. Дневной оптический канал прицела имеет 12-кратное увеличение. Ночной канал — тепловизионный, работающий в диапазоне 8-12 мкм. Он обеспечивает обнаружение объектов на дистанции 2,5 км и их идентификацию на 1,5 км (при разнице температур между целью и фоном +/- 5° С и температуре воздуха не более +14° С). Изображение с дневного канала выводится на окуляр, с ночного — на монитор. На рабочем месте наводчика установлен лазерный дальномер с пределом измерения дальности 9000 м. Данные от него отображаются в прицеле и передаются на цифровой баллистический вычислитель. Помимо дальности, баллистический вычислитель учитывает направление на цель относительно продольной оси БМП, бортовой угол башни, угол возвышения орудия, метеорологические и баллистические поправки, температуру порохового заряда.

Общий вид БМП "Дардо". Источник изображения: esercito.difesa.it

Командир БМП располагает шестью перископическими приборами и монитором, на который выводится изображение с ночного канала прицела DNRS.

В десантном отделении имеются места для шести десантников. Они располагают пятью перископами и таким же количеством амбразур для стрельбы из личного оружия. По две амбразуры расположены с каждого борта, а пятая — в кормовой рампе, снабжённой гидроприводом. В ней же имеется аварийная одностворчатая дверь. В крыше десантного отделения устроен люк, служащий, в частности, для перезарядки ПТУР.

Кормовая часть VCC-80. Источник изображения: portaledifesa.it

Корпус и башня "Дардо" сварные, из алюминиевой брони. В лобовой проекции она защищает от 25-мм бронебойных подкалиберных снарядов (правда, неясно, с какой дистанции), в бортовой — от 14,5-мм пуль. Дополнительную защиту обеспечивают пятисекционные бортовые экраны, закрывающие борта корпуса и верхние ветви гусениц.

На VCC-80 установлен шестицилиндровый V-образный дизельный двигатель с турбонаддувом "Ивеко" V6 MTCA (модель 8260). При 2300 об./мин он развивает мощность 520 л.с. Трансмиссия — гидромеханическая ZF LSG1500 (четыре передачи вперед и две назад). Максимальная скорость по шоссе превышает 70 км/ч, а до 40 км/ч "Дардо" разгоняется с места за 15 секунд. В трёх топливных баках помещается свыше 600 л топлива, что обеспечивает запас хода 500 км (по другим данным — даже 600 км).

Ходовая часть применительно к одному борту состоит из шести опорных катков, ведущего колеса (переднего расположения) и натяжного (заднего), а также трёх поддерживающих роликов. Подвеска опорных катков — торсионная (диаметр торсионов 45 мм), на первом, втором и шестом катках дополнительно имеются гидравлические амортизаторы.

БМП оборудована противопожарной системой и системой защиты от БМП, а также радиостанцией и танковым переговорным устройством.

Прототип КШМ на базе VCC-80. Источник изображения: portaledifesa.it

Прототип санитарно-эвакуационной машины на базе VCC-80. Источник изображения: portaledifesa.it

Прототип самоходного миномёта на базе VCC-80. Источник изображения: portaledifesa.it

Сухопутные войска Италии приобрели VCC-80 в единственном варианте — линейном. Несколько специальных модификаций остались в прототипах, а целый ряд других так и не покинул чертёжные доски. Выше мы уже упоминали о варианте, вооружённом 60-мм пушкой в двухместной башне. Самоходный миномёт вооружался установленным в корпусе машины 120-мм миномётом 2R2M (максимальная дальность стрельбы 13 км, минимальная — 1 км) с боекомплектом 40 мин. Командно-штабная и санитарно-эвакуационная машины имеют корпус увеличенной высоты (2,65 м). В варианте КШМ в нём размещается до восьми человек. Машина оборудована системой управления и контроля SIACCON, а также развитым комплексом радиосвязи. Санитарно-эвакуационная машина вмещает четырёх членов экипажа и четырёх раненых на носилках. Нереализованными даже в прототипах остались ЗСУ, самоходный ПТРК, машина огневой поддержки LRF (лёгкий танк со 105-мм низкоимпульсным орудием) и ряд других.

БМП "Дардо" с башней HITFIST-OWS на выставке "ЕвроСатори-2010". Источник изображения: difesa.forumfree.it

В 2000-е годы появился вариант БМП VCC-80, оборудованный башней HITFIST-OWS с 30-мм пушкой и современной СУВ, но текущие планы модернизации "Дардо", насколько известно, предусматривают сохранение башни ТС-25 с пушкой КВА. БМП получит форсированный двигатель мощностью 620 л.с., гидропневматическую подвеску и радикально обновлённую СУВ. Однако сроки осуществления этой модернизации пока неясны.

Служба

Первой строевой частью, начавшей освоение БМП "Дардо" в мае 2002 года, стал 8-й полк берсальеров (в современной итальянской армии полки имеют однобатальонный состав). Планами командования сухопутных войск Италии предполагалось, что VCC-80 поступят на вооружение трёх механизированных бригад ("Гарибальди", "Пинероло" и "Чентауро") и одной танковой ("Ариете"). В связи с ограничением количества закупаемых БМП аппетиты пришлось поумерить.

В настоящее время машинами "Дардо" полностью укомплектованы лишь четыре полка. Два из них — 1-й и 8-й полки берсальеров, дислоцированные, соответственно, в Косенца и Казерта (область Кампания), — входят в состав бригады берсальеров "Гарибальди". Третий — 11-й полк берсальеров — является составной частью танковой бригады "Ариете" и дислоцирован в Орсенико-Супериоре. Наконец, в 2010 году БМП "Дардо" вооружили 1-й полк сардинских гренадеров бригады "Гранатьери ди Сарденья", дислоцированный в Риме. Имеются сообщения о планах перевооружения к 2020 году этими БМП и 2-го полка сардинских гренадер в Сполето. Тут возникают вопросы, поскольку по существующим штатам имеющихся двух сотен "Дардо" на пять полков не хватит — учитывая, что часть БМП должна находиться в учебных частях и резерве. Полк на БМП должен располагать 41 VCC-80: 2 БМП в управлении и по 13 в трёх механизированных ротах (в роте поддержки используются машины на шасси М113 — транспортёры ПТРК "Тоу" и самоходные миномёты М106). Возможны два объяснения: либо в 1-м полку сардинских гренадеров (выполняющем в основном церемониальные функции) машинами "Дардо" укомплектована лишь одна рота (такие сведения встречаются в СМИ), либо часть полков переведут на двухротный состав, высвободив необходимую технику.

Боевые машины 1-го полка берсальеров во время учений на полигоне Капо-Теулада. Источник изображения: esercito.difesa.it

Танк "Ариете" и БМП "Дардо" в Ираке. Источник изображения: esercito.difesa.it

Боевым дебютом для "Дардо" стала операция "Древний Вавилон" — итальянское военное присутствие в составе многонациональных сил в Ираке. Здесь VCC-80 появились в 2004 году. В начале апреля 2004 года 11-й полк берсальеров отличился в бою в Насирии, известном как "Сражение за мосты". После этого 3-я рота 11-го полка получила почётное наименование "Насирия". С 2007 года "Дардо" используются итальянским контингентом в миссии ООН UNIFIL в Ливане. Участвовали эти БМП и в войне в Афганистане (одновременно в этом итальянском контингенте находилось не более 10 "Дардо").

"Дардо" из состава миротворческого контингента в Афганистане. Источник изображения: masterminiatures.it

БМП "Дардо" в Афганистане. Источник изображения: esercito.difesa.it

Подводя итоги, отметим, что для 80-х-начала 90-х годов прошлого века "Дардо" являлась передовой боевой машиной, сочетая достаточную огневую мощь с высокой подвижностью и неплохой защищённостью. Однако затягивание с внедрением в серийное производство привело к тому, что к моменту появления в войсках итальянская БМП утратила преимущество перед конкурентами. Она так и не сумела пробиться на международный рынок оружия, а объём закупок для итальянской армии оказался гораздо меньше ожидаемого. И если другой национальный продукт — танк "Ариете" — продолжает развиваться, то БМП "Дардо" имеет совсем не радужные перспективы. Максимум, что можно ожидать, — это модернизации наличного парка VCC-80.

Тактико-технические характеристики БМП VCC-80 "Дардо" Боевая масса, т

23,4

Вместимость, экипаж+десант, чел.

3+6

Вооружение (боекомплект)

1 25-мм пушка (400 снарядов), 1 7,62-мм пулемёт (700 патронов), опционально — 2 ПУ ПТУР "Тоу" или "Спайк-LR" (8 ПТУР)

Размеры, мм:

длина

высота (по крыше башни)

ширина

6705

2640

3140

Клиренс, мм

400

Мощность двигателя, л.с.

520

Максимальная скорость, км/ч

70

Запас хода, км

600

Преодолеваемые преграды:

глубина брода (без подготовки), м

ширина рва, м

высота стенки, м

подъём, град.

1,50

2,50

0,85

40

Литература:

Nita M. BWP Dardo – sprzymierzeniec w?oskiej piechoty // Nowa Technika Wojskowa, 2017, №8 O'Malley T.J. Fighting Vehicles: Armoured Personnel Carriers and Infantry Fighting Vehicles. – London, Greenhill Books, 1996 Волковский Н. Современная боевая техника. Сухопутные войска. – АСТ, Полигон, 2006 army-technology.com iveco-otomelara.com

Андрей Харук