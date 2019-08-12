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12.08.2019
ЦАМТО

Парламент Чили одобрил замену "Закона о меди"

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Пруток из медных сплавов.
Пруток из медных сплавов.
Источник изображения: u-p-p.ru

ЦАМТО, 9 августа. Парламент Чили одобрил законопроект о замене "Закона о меди", предусматривавшего направление на закупки вооружений 10% прибыли чилийской государственной группы CODELCO от продажи меди.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, таким образом, длившиеся в течение 9 лет дискуссии по данному вопросу завершены. Принятый законопроект, подписанный президентом Себастьяном Пиньерой, должен получить статус закона в течение месяца.

Новый закон предполагает финансирование закупок военной техники, а также боеприпасов и запасных частей, за счет ассигнований из национального бюджета. Действовавшая с 1958 года система финансирования закупок за счет доходов от экспорта меди отменена.

Закон отменяет ежегодный минимальный взнос CODELCO в размере 180 млн. долл. на покупку ВиВТ, создает новые фонды для приобретения стратегически важных систем и обеспечивает больший контроль над финансированием оборонной сферы гражданскому правительству и парламенту.

Тем не менее, как старые, так и новые формы финансирования будут сосуществовать еще десять лет в переходный период.

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Чили
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