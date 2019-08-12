В Индию доставлена вторая партия ударных вертолетов AH-64E(I) "Апач Гардиан"

ЦАМТО, 9 августа. На авиабазу "Хиндан" (Газиабад) ВВС Индии 30 июля была доставлена вторая партия ударных вертолетов AH-64E(I) "Апач Гардиан" производства компании Boeing.

Представитель Boeing 7 августа заявил Jane's Defence Weekly, что во второй партии в Индию из США на борту самолета Ан-124 были доставлены четыре из 22 заказанных в 2015 году вертолетов.

Как сообщал ЦАМТО, первая партия из четырех AH-64E(I) "Апач Гардиан" была доставлена на ту же базу 27 июля. По информации Boeing, вертолеты доставлены с опережением графика на несколько недель. Поставку оставшихся 14 AH-64E(I) планируется завершить к 2020 году.

После повторной сборки и испытаний на базе "Хиндон" до конца августа вертолеты AH-64E(I) "Апач Гардиан" будут официально переданы ВВС Индии и отправлены на военно-воздушную базу "Патханкот" (шт.Пенджаб), где они будут размещены на постоянной основе. Для развертывания первой эскадрильи "Апач" на данной базе потребуется около месяца. В настоящее время на базе "Патханкот" размещена 125-я эскадрилья, оснащенная вертолетами Ми-35.

Вторая эскадрилья "Апач" должна быть размещена на авиабазе "Джорхат" в штате Ассам. В состав каждой эскадрильи войдут 10 вертолетов, еще два останутся в резерве на случай потерь.

Контракты общей стоимостью 3,1 млрд. долл. на поставку 22 вертолетов "Апач" и 15 "Чинук" были подписаны МО Индии в сентябре 2015 года. Предполагалось, что поставки начнутся в течение 36-38 месяцев с момента подписания соглашения. Контракт на покупку AH-64E "Апач" стоимостью 139,5 млрд. рупий (2,02 млрд. долл.) включает опцион на поставку 11 дополнительных машин.

Проект приобретения "Апач" является комбинацией прямых коммерческих контрактов и закупки в рамках программы "Иностранные военные продажи". Первый заключен с Boeing и предусматривает поставку самих машин, запчастей и услуг материально-технического обеспечения, а второй (с правительством США) – продажу двигателей T700-701D производства General Electric, электронно-оптических систем, РЛС, ПТУР AGM-114 "Хеллфайр", НАР "Гидра-70" и других вооружений, подготовку личного состава и сертификацию платформ.

Официальная церемония передачи представителям ВВС Индии первого из 22 заказанных вертолетов AH-64E(I) состоялась на предприятии корпорации Boeing в Меса (шт.Аризона) 10 мая 2019 года. Личный состав ВВС Индии уже прошел обучение в учебном центре СВ США в Форт-Рукер (шт.Алабама).

В настоящее время на вооружении ВВС Индии состоят ударные вертолеты Ми-35 и Ми-25 российского производства, количество которых превышает 20 ед. Одна эскадрилья размещена на базе "Патханкот", а вторая – в Суратгархе (шт.Раджастхан). Предполагается, что российские вертолеты постепенно будут сняты с вооружения в течение следующих нескольких лет.

В августе 2017 года Министерство обороны Индии одобрило закупку шести дополнительных вертолетов "Апач Гардиан" для Сухопутных войск страны. Стоимость этих вертолетов и связанного оборудования была оценена в 41,68 млрд. рупий (около 651,3 млн. долл.). Тем не менее, сообщений о подписании этого контракта не появлялось. Командование СВ в перспективе рассчитывает сформировать три эскадрильи вертолетов "Апач" (по одной в каждом механизированном ударном корпусе).